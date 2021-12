Giletti ospiterà l’odontoiatra del vaccino con braccio finto in silicone: parla Selvaggia Lucarelli

L’odontoiatra del vaccino con braccio finto in silicone sarà ospite su LA7 e Selvaggia Lucarelli ha mandato una bella frecciatina a Massimo Giletti, conduttore di Non è l’arena e che ha sempre dato spazio anche alla parte no-vax sulla questione vaccini. L’idea del conduttore ex Rai è di poter creare dibattiti all’interno della sua trasmissione e per farlo inevitabilmente necessita di dare spazio a tutti i pensieri, pur evidenziando che lui non sia assolutamente un no-vax.

Cosa dice Selvaggia Lucarelli su Giletti che ospita l’odontoiatra del vaccino con braccio finto in silicone

Dunque, di nuovo Giletti sotto la luce dei riflettori, dopo il confronto con Schilirò di pochi giorni fa. La Lucarelli, che invece sta continuando la sua battaglia contro i no-vax, non apprezza molto questo tipo di televisione e su Twitter ha già fatto sapere che da Giletti andrà l’uomo che si è presentato al centro vaccinale con un braccio di silicone, chiaramente poi scoperto. Parliamo di un dentista no-vax che, pur di evitare il vaccino, si è inventato questo bizzarro escamotage.

La notizia ha fatto il giro del mondo e Giletti a quanto pare non si è lasciato scappare l’occasione di avere in studio il particolare personaggio di tale vicenda, per avere spiegazioni a riguardo. Selvaggia Lucarelli non accetta che venga data visibilità a personaggi di questo tipo, ma nelle varie trasmissioni italiane ormai non si fa altro. Non è dato sapere quando questo dentista si ritroverà da Giletti, ma la Lucarelli sembra essere ben informata a riguardo, parlando di esclusiva chiusa proprio per la trasmissione Non è l’arena nel suo ultimo stato di Twitter.

La giudice di Ballando con le stelle però ha anche detto di come Giletti si stia sbagliando a fare una cosa del genere. Per il conduttore televisivo di La7 è invece importante dare la possibilità a tutti di spiegare il proprio pensiero, giusto e sbagliato che sia. Più volte infatti Giletti ha chiarito come la sua trasmissione sia una agorà in cui bisogna creare dibattito, aperto anche a chi non la pensa assolutamente come lui.

Evidente quindi il suo pensiero pro vaccinazioni, ma non ha alcun problema a dare voce in capitolo ai NoVax, cosa che non va assolutamente giù alla Lucarelli. Vedremo cosa ci dirà l’odontoiatra del vaccino con braccio finto in silicone ospite da Giletti.

Se il nostro servizio ti piace sostienici su PATREON o con una donazione PAYPAL.