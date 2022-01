Gianni Morandi resta in gara a Sanremo 2022, la nota della Rai: “Inconveniente tecnico”

Gianni Morandi resta in gara a Sanremo 2022. Nelle scorse ore i social le testate online hanno parlato di una possibile squalifica a seguito di quanto accaduto sul suo profilo Facebook. Secondo All Music Italia il cantante di Monghidoro avrebbe postato sulla sua pagina Facebook il video di un’intervista rilasciata insieme a Mousse T, produttore del brano Apri Tutte Le Porte scritto da Jovanotti e in gara per il Festival. Nel sottofondo, però, si poteva sentire il ritornello della canzone e per questo Morandi rischierebbe la squalifica dalla kermesse.

Il video cancellato

Secondo Rolling Stone, che riprendeva All Music Italia, il video sarebbe comparso questa mattina – martedì 4 gennaio 2022 – sulla pagina Facebook di Gianni Morandi, ma sulla bacheca non c’era traccia del contenuto. “Il video è stato poi cancellato“, scriveva Rolling Stone. Secondo le fonti consultate il video sarebbe stato poi ripreso e ricondiviso sui social, ma nemmeno in questo caso se ne trovava traccia. Il Corriere della Sera, infatti, parlava di “giallo”.

Cosa dice il regolamento

Ansa aveva scritto che “a pronunciarsi ora saranno Rai 1 e la direzione artistica del Festival”. Rockol ci ricordava che Sanremo ha una disposizione ben precisa sugli inediti. L’abbiamo trovata a pagina 8 del regolamento ufficiale, a questo indirizzo:

È considerata nuova, ai sensi e per gli effetti del presente Regolamento, la canzone che, nell’insieme della sua composizione o nella sola parte musicale o nel solo testo letterario (fatte salve per quest’ultimo eventuali iniziative editoriali debitamente autorizzate) non sia già stata fruita, anche se a scopo gratuito, da un pubblico presente o lontano, o eseguita o interpretata in tutto o in parte dal vivo ovvero in versione registrata alla presenza di pubblico presente o lontano.

Il precedente di Fedez

L’anno scorso anche Federico Lucia, in arte Fedez, pubblicò per errore un video su Instagram nel quale si poteva sentire un frammento dell’inedito Chiamami Per Nome presentato a Sanremo in coppia con Francesca Michielin. In quel caso la Rai aveva dichiarato in una nota:

A seguito del video postato su Instagram da Fedez nella giornata del 30 gennaio scorso, contenente alcuni secondi del brano presentato insieme a Francesca Michielin, in gara per il Festival sezione Big, l’Organizzazione del Festival e la Direzione Artistica di Sanremo 2021, pur esprimendo serio biasimo per l’accaduto, non ritengono di dover prendere alcun provvedimento in merito. La durata dell’interpretazione nel video – postato e successivamente cancellato dall’artista – risulta infatti essere estremamente ridotta e tale da non svelare di per sé il brano, che non può considerarsi diffuso e che mantiene quindi la caratteristica di novità richiesta dal regolamento della manifestazione.

Prima di considerare Gianni Morandi “fuori da Sanremo 2022” è dunque necessario attendere una comunicazione dalla Rai e dalla direzione artistica.

Caso risolto: Morandi resta in gara a Sanremo 2022

Nell’ultima ora la Rai ha pubblicato una nota per annunciare che Gianni Morandi resterà in gara a Sanremo 2022. Ecco il testo del comunicato:

In merito alla diffusione involontaria del brano di Gianni Morandi, in gara al 72esimo Festival della Canzone di Sanremo, la Direzione artistica in accordo con Rai1 non ritiene di dover escludere la suddetta canzone perché si è trattato di un puro inconveniente tecnico, dovuto alla necessità di Morandi di portare un tutore alla mano destra che ha subito diversi interventi a seguito dell’incidente occorsogli alcuni mesi fa. L’impedimento al movimento della mano ha determinato l’errore per cui Morandi ha messo in rete il backstage che stava vedendo privatamente. Morandi non è mai ricorso a social media manager per la gestione del suo profilo Facebook e ha quindi commesso l’errore tecnico sopra menzionato. Restano quindi in gara la canzone e l’artista Morandi.

Morandi avrebbe dunque pubblicato quel video per sbaglio, un inconveniente dovuto a un impedimento della mano destra alla quale ha subito diversi interventi a seguito dell’incidente.

