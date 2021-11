Gianluigi Paragone nega che il referendum in Svizzera sia stato pro green pass: non ci risulta

Riscontriamo un’altra anomalia sulle uscite di Gianluigi Paragone, il quale in queste ore ha parlato senza mezzi termini di bufala sul referendum in Svizzera a favore del green pass. Come riportato da molti organi di stampa, infatti, lo scorso fine settimana il popolo elvetico è stato chiamato alle urne per esprimere il proprio essere a favore o contro rispetto a diverse scelte governative. In ballo le misure economiche e gli aiuti a chi ha ricevuto poco durante la pandemia, fino ad arrivare al solito caso del green pass.

Cosa dice Gianluigi Paragone sul referendum in Svizzera per il green pass

A tal proposito, Gianluigi Paragone ha trovato il tempo di alimentare una nuova discussione, dopo quella relativa a Luc Montagnier che abbiamo preso in esame nei giorni scorsi. Proviamo a ricostruire la vicenda del giorno, perché se da un lato ci sono diversi NoVax in Italia pronti ad assicurare che ci siano stati brogli elettorali per il referendum in Svizzera, dove il 62% degli elettori avrebbe tra le altre cose confermato la fiducia nel green pass, altri si spingono su altre frequenze.

Tutto nasce da un post pubblicato sui social dallo stesso Gianluigi Paragone. A suo dire, infatti, il referendum in Svizzera avrebbe toccato solo questioni economiche e non quelle relative al green pass. Nessuna conferma per la certificazione verde, dunque, e nessun motivo per esultare, in riferimento a chi ha accolto con favore il verdetto delle urne anche qui da noi. Peccato che, in queste ore, ci siano fonti svizzere pronte ad assicurare l’esatto opposto.

Quanto riportato nell’articolo appena linkato, infatti, ci dice che il popolo elvetico abbia confermato le disposizioni governative introdotte in estate, a proposito del certificato Covid. Anzi, con l’ultimo referendum in Svizzera ci sarebbe stato un aumento della popolazione favorevole al green pass, passata dal 60% al 62%. Anche i sostenitori di Gianluigi Paragone che risiedono nel Paese glie l’hanno fatto notare nei commenti.

