Giallo sullo scudetto all’Inter dopo il ricorso per la partita di Bologna: bufala con il Televideo

Si è creato un vero e proprio giallo per quanto riguarda il possibile scudetto assegnato all’Inter, stando ad alcune indiscrezioni che hanno preso piede sui social sul presunto ricorso del club nerazzurro sulla partita contro il Bologna. Vi diciamo subito che siamo al cospetto di una bufala, creata con la solita app che consente di sfruttare la grafica del Televideo, per dare la sensazione agli utenti di essere davanti ad una notizia vera. Non è la prima fake news sul tema calcio delle ultime settimane, come abbiamo osservato alcune settimane fa con un altro articolo.

Dal Televideo al giallo dello scudetto all’Inter dopo il ricorso per la partita di Bologna

Come stanno le cose? Fondamentalmente, si tratta di uno scherzo, considerando il fatto che l’Inter non ha presentato alcun ricorso per la partita di Bologna. Quella che a conti fatti ha determinato la conquista dello scudetto da parte del Milan. La grafica del Televideo ci dice che ci sarebbero stati gravi errori nell’esaminare la richiesta del club nerazzurro, prima che il ricorso fosse rigettato per ottenere lo 0-3 a tavolino.

Tutti conoscono la storia. Lo scorso 6 gennaio era in programma la partita di Serie A tra Bologna e Inter, poi rinviata dalle autorità sanitarie locali per un numero di casi Covid ritenuto eccessivo nella compagine rossoblu. Era una fase nella quale la questione non era stata ancora disciplinata dalla Lega e che aveva sollevato non poche polemiche. Se non altro, perché altre partite con più casi di positività erano stata disputate regolarmente. Come nel caso di Juventus-Napoli, proprio il giorno dell’Epifania.

L’Inter è stata costretta a giocare ad aprile, dopo aver perso il ricorso. Sconfitta per 2-1 con il famoso errore di Radu, fino ad arrivare alla bufala del giorno. Come si nota su Facebook, circola la notizia priva di fondamento sullo scudetto all’Inter, con una grafica fake sul Televideo.

