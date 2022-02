Giallo sulle nuove date per il tour di Blanco: gli ultimi aggiornamenti

Si è venuto a creare un piccolo giallo, a proposito delle nuove date per il tour di Blanco. Dopo aver chiarito la questione del fratello morto con l’articolo di ieri, in relazione al significato della canzone ‘Blu Celeste’, l’omonimo tour del cantante che ha appena vinto il Festival di Sanremo dovrà essere per forza di cose riprogrammato. Già, perché la certezza assoluta del giorno è che l’artista sarà chiamato a rappresentare l’Italia in occasione di un evento tanto atteso come l’Eurovision.

AGGIORNAMENTO DELLE 14:20. Arriva su Instagram il post con le nuove date per il tour di Blanco.

Attesa sulle nuove date per il tour di Blanco: come stanno le cose

Lo stesso che, per intenderci, l’anno scorso ha visto trionfare i Maneskin tra mille polemiche. Soprattutto da parte dei francesi. L’appuntamento con l’Eurovision risulta in programma dal 10 al 14 maggio a Torino. Proprio per questa ragione, il cantante sarà costretto ad annunciare le nuove date del suo concerto. Il tour di Blanco, infatti, in un primo momento non aveva previsto questa evoluzione dei fatti, al punto che gli organizzatori ora dovranno annullare e riprogrammare le due date al Gran Teatro Morato, inizialmente in programma il 13 ed il 14 maggio.

Dunque, a breve avremo comunicazioni ufficiali a proposito delle nuove date per il tour di Blanco, ma nel frattempo è opportuno precisare che questo cambio di programma non sia frutto in alcun modo di una sua decisione. Del resto, la situazione è risultata chiara già in occasione della sua apparizione di domenica sera a “Che tempo che fa”. Come da tradizione, infatti, l’artista ha condiviso le sue emozioni da Fabio Fazio.

Detto questo, il diretto interessato ha fatto sapere che le nuove date per il tour di Blanco saranno annunciate già questo lunedì. Insomma, poche ore e ne sapremo di più sulla riprogrammazione dettata da cause di forza maggiore, come abbiamo provato a spiegare in modo molto chiaro con il nostro articolo di oggi.

Se il nostro servizio ti piace sostienici su PATREON o con una donazione PAYPAL.