Giallo sul calendario Champions League 2023 di Milan, Inter, Juventus e Napoli: quando inizia

In tanti si chiedono quando inizia la massima competizione europea di calcio, ma soprattutto quando esce il calendario Champions League 2023 di Inter, Milan, Juventus e Napoli. Occorrono chiarimenti per tutti coloro che stanno cercando informazioni in merito, dopo gli annunci degli anni scorsi. L’anomalia di quest’anno consiste nel fatto che i sorteggi siano avvenuti di giovedì e non di venerdì. La conseguenza? I gironi sono usciti mentre sono in corso i turni preliminari di Europa League e Conference League.

Chiarimenti sul calendario Champions League 2023 di Milan, Inter, Juventus e Napoli: quando inizia la competizione

Fatta questa premessa, sono necessari effettivamente alcuni chiarimenti per quanto concerne il calendario Champions League 2023 di Milan, Inter, Juventus e Napoli. Se da un lato è chiaro quando inizia la coppa più ambita dai club europei, con la prima in giornata in programma tra il 6 ed il 7 settembre, dovrete portare qualche ora di pazienza prima di conoscere giorni ed orari delle singole partite che vedranno contrapposte le squadre raggruppate nello stesso girone.

Il motivo è molto semplice, in quanto il calendario Champions League 2023 di Milan, Inter, Juventus e Napoli sarà noto solo nel momento in cui verrà effettuato un altro sorteggio. Ci riferiamo, come accennato, a quelli di Europa League e Conference League. Appuntamenti in programma nella giornata di domani, in tarda mattinata. Per tutte queste ragioni, le date delle partite e la successione delle giornate saranno informazioni note presumibilmente da domani pomeriggio.

Per ragioni televisive, infatti, sarà necessario organizzare il palinsesto televisivo in ogni Paese, evitando determinati intrecci tra martedì, mercoledì e giovedì. Ora sappiamo per quale ragione non sia ancora noto il calendario Champions League 2023 di Milan, Inter, Juventus e Napoli, ma soprattutto quando inizia la competizione l’orario (dopo le 15 di domani 26 agosto) in cui conosceremo le singole giornate. Vi terremo aggiornati se ne sapremo di più.

Se il nostro servizio ti piace sostienici su PATREON o con una donazione PAYPAL.