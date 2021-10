Giallo su Mahjabin Hakimi, pallavolista decapitata dai talebani: nuova versione sulla ragazza

Sta diventando un vero e proprio giallo quello relativo a Mahjabin Hakimi, pallavolista decapitata dai talebani secondo quanto riportato da alcuni giornalisti in India e, di riflesso, anche qui in Italia. Una storia che ha avuto un enorme impatto mediatico, in quanto svariate fonti ci hanno parlato di una ragazza che avrebbe fatto una brutta fine per essersi messa troppo in mostra praticando lo sport che ama. Tuttavia, in queste ore sono venute a galla altre versioni da prendere in esame.

Cosa sappiamo su Mahjabin Hakimi, pallavolista decapitata dai talebani. O forse no

In passato ci siamo già imbattuti in fake news riguardanti l’Afghanistan, come forse ricorderete tramite altri nostri articoli, motivo per il quale invitiamo tutti ad essere molto prudenti quando prendono piede notizie inizialmente non verificabili. Da dove nascono i dubbi sulla storia di Mahjabin Hakimi, pallavolista decapitata dai talebani? La ragazza purtroppo non c’è più. E questo è un dato di fatto che al momento nessuno può smentire. Al contempo, ci sono molti dubbi sulle cause della sua morte.

Come tutti sanno, la conquista dell’Afghanistan da parte dei talebani ha rappresentato un duro colpo per i diritti delle donne nel Paese. In tante sono scese in piazza per protestare contro il regime intransigente e in un contesto simile ha preso piede in questi giorni la notizia relativa a Mahjabin Hakimi, pallavolista decapitata dai talebani. Dopo il clamore dell’annuncio, è arrivato un post su Twitter da parte del giornalista Zaki Daryabi, direttore del quotidiano afghano Etilaatroz.

Il cronista ha fatto sapere che si tratti in realtà di una fake news, in quanto la ragazza si sarebbe suicidata ad agosto. Tuttavia, il tweet in questione è stato successivamente cancellato, creando un vero e proprio giallo attorno alla vicenda. Vi faremo sapere appena ne sapremo di più su Mahjabin Hakimi, pallavolista decapitata dai talebani secondo alcuni organi di stampa. Su Twitter, poi, ha preso piede la versione secondo cui la giovane fosse un membro del commando dell’esercito nazionale afghano, per poi essere uccisa dai suoceri dieci giorni prima che i talebani prendessero il controllo di Kabul.

