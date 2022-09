Giallo su come è morto Manuel Vallicella di ‘Uomini e donne’: versioni del fratello e dell’amico

Autentico mistero su come è morto Manuel Vallicella di ‘Uomini e donne’. La morte di del ragazzo ha creato un bel po’ di scompiglio nel mondo social, con diverse dichiarazioni sulla questione, senza però tener presente del dolore della famiglia per una perdita così importante. Chi ha avuto modo di conoscere Manuel durante la sua esperienza ad Uomini e Donne si è limitato a tesserne le lodi, ricordando il suo sguardo dolce e la sua grande umiltà.

Ancora ci si chiede come è morto Manuel Vallicella di Uomini e donne: versioni a confronto tra fratello ed amico

Altro contributo, insomma, dopo quello dei giorni scorsi. Ci sono state però delle interviste, di persone che conoscevano Manuel, in cui si è più volte evidenziata la causa della morte di questo tatuatore 35enne, ossia il suicidio. La depressione ha accompagnato Manuel in questi ultimi anni di vita, emersa dopo la morte della madre avvenuta nel 2019, eppure questa versione è stata smentita dal fratello Christian, il quale ha invitato gli utenti a non credere a tutto ciò che si sta dicendo di Manuel Vallicella in questi giorni.

Alcuni hanno infatti evidenziato come l’ex corteggiatore ed ex tronista di Uomini e Donne non avesse un buon rapporto con il fratello e la sorella, non ci fosse alcun tipo di dialogo. Christian ha invece ribadito che tutte queste parole non sono altro che delle falsità messe in giro da questi presunti amici di Manuel. Intanto però le dichiarazioni sulla morte di Manuel Vallicella non si sono di certo fermate, anzi nelle ultime ore è arrivato il commento da parte di un altro amico di Vallicella, il blogger Amedeo Venza.

Quest’ultimo ha confermato che Manuel si è tolto la vita ed addirittura è a conoscenza di come ciò sia avvenuto, ma non ha intenzione di rivelarlo perché è un dettaglio che deve essere raccontato dalla famiglia. Ci sono quindi due versioni contrastanti, il fratello Christian ha evidenziato come tutto ciò che sta circolando in questi giorni sulla morte di Manuel Vallicella sia in realtà falso. Dall’altra parte ci sono invece amici che parlano di suicidio e di conoscere anche il modo in cui l’ex tronista si sia tolto la vita. Ad oggi, non ci sono certezze su come è morto Manuel Vallicella di Uomini e Donne.

