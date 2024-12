Gesto di Thiago Motta dopo l’errore di Cambiaso e discussioni negli spogliatoi: alcuni chiarimenti

Si parla molto oggi del singolare gesto di Thiago Motta dopo l’errore di Cambiaso, che a conti fatti è costato due punti in occasione della trasferta della Juventus a Lecce, fino ad arrivare a fantomatiche discussioni negli spogliatoi dello stadio “Via del mare“. Al punto da rendere necessari alcuni chiarimenti in queste ore, visto che sui social spesso e volentieri situazioni del genere vengono enfatizzatizzate da parte di coloro che sono alla costante ricerca di visualizzazioni ed interazioni.

Singolare esto di Thiago Motta dopo l’errore di Cambiaso, ma zero discussioni negli spogliatoi dello stadio

Non è la prima volta che Thiago Motta viene associato ad un calciatore della Juventus, in merito a presunte discussione che ci sarebbero state tra le parti, come abbiamo constatato poche settimane fa a proposito di Vlahovic. Ci sono due questioni che oggi vanno affrontate, dopo la beffa del pareggio di Rebic che ha allontanato ulteriormente la Juventus dalla vetta della classifica. Già, perché se da un lato Cambiaso è stato il migliore tra i suoi, trovando tra le altre cose anche il vantaggio, è evidente l’errore a fine partita con palla persa grave.

Come ha riportato il giornalista Sky, Giovanni Guardalà, secondo testimonianze riportate in rete, è vero che Thiago Motta avrebbe reagito in modo singolare all’errore commesso da Cambiaso, ancor prima che il Lecce trovasse la via della rete: mani nei capelli per il tecnico ex Bologna, come se sentisse che quella palla persa avrebbe avuto conseguenze catastrofiche per i suoi ancor prima che si sviluppasse il contropiede della compagine salentina.

Sui social, però, si è andati oltre, con alcuni post che hanno ipotizzato una forte discussione tra gli stessi Thiago Motta e Cambiaso dopo la partita negli spogliatoi. Nulla di tutto questo, visto che l’allenatore è apparso molto calmo anche in conferenza stampa. Un confrontro probabilmente ci sarà, ma dai toni differenti rispetto a quanto trapelato tramite i suddetti post poi cancellati.

