Gazprom metereologo: “Città in Europa possono gelare in una settimana”

Gazprom metereologo, o meglio, il direttore di Gazprom si cimenta nell’arte della meteorologia. Un po’ un modo interessato va detto, e con una sicumera che causerebbe diverse crisi isteriche in un vero metereologo.

Quello che sa che le previsioni a lungo termine sono solo un’utopia o un azzardo, e più avanti si cerca di spingersi, più imprecise diventano.

Ciò nonostante, probabilmente con l’interesse del commerciante che, naturalmente, ci tiene davvero a venderti un prodotto che sanzioni e ricerca di fonti alternative stanno rendendo meno desiderato, il direttore di Gazprom secondo il canale Telegram di RBC News ci manda le sue previsioni a lungo, anzi lunghissimo termine.

La carenza di gas tra i consumatori europei durante il freddo intenso, secondo lui, può raggiungere fino a un terzo dei consumi. “Le città in Europa durante i picchi invernali del freddo possono gelare in una settimana”, avverte il capo di Gazprom.

Chiediamo alla Signorina Silvani, amato personaggio televisivo della saga di Fantozzi, di azzardare per noi una risposta

“Vedo: ora anche Gazprom metereologo?”

Nessuno sta negando che gli scenari geopolitici ed economici sottesi alle sanzioni siano complessi e in bilico: il senso delle sanzioni è proprio questo abbiamo visto in passato. Una lunga guerra di attrito e resistenza in cui chi vince raggiunge il suo obiettivo, ovvero una crescente indipendenza da gas e petrolio Russo per l’Europa o il fallimento e per la Russia la perdita di denaro da far confluire nella macchina bellica.

Ma da qui a cimentarsi nell’invocazione del “Generale Inverno” amico dei Russi di lunga data, ci sembra un po’ esagerato.

