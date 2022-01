Gaffe di Teresa Bellanova sulla prima votazione per il Presidente della Repubblica: “Parte oggi dal Senato”

Indubbiamente una gaffe, quella di Teresa Bellanova su Twitter nelle ore precedenti alla prima votazione per il Presidente della Repubblica. La viceministra delle infrastrutture e della mobilità sostenibili ha aggiornato i suoi follower con un tweet in cui è presente un errore che ha scatenato l’ironia e l’indignazione sui social, trattandosi di una questione di politica elementare.

Parte oggi dal Senato la prima votazione per eleggere il Presidente della Repubblica. Insieme all’emozione per un passaggio istituzionale importantissimo, una grande responsabilità nell’ottemperare ad un dovere della nostra Costituzione.

L’errore sta proprio in quel “parte oggi dal Senato”, come le fanno notare i follower e i detrattori. La prima votazione, infatti, ha luogo nell’Aula di Montecitorio che per l’elezione ospita il Parlamento in seduta comune. C’è da ricordare, ed è importante, che Palazzo Montecitorio è la sede della Camera dei Deputati e del Parlamento italiano, mentre la sede del Senato è Palazzo Madama.

Tra i commenti c’è chi sostiene che la Bellanova intendesse: “Parte oggi dai senatori (e non dal Senato, ndr)“, ma il suo tweet ha tutta l’aria del lapsus o della gaffe. Il tweet è ancora online.

Parte oggi dal Senato la prima votazione per eleggere il Presidente della Repubblica. Insieme all’emozione per un passaggio istituzionale importantissimo, una grande responsabilità nell’ottemperare ad un dovere della nostra Costituzione. — Teresa Bellanova (@TeresaBellanova) January 24, 2022

