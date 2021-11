Gaffe di Pillon sull’abbigliamento dei Maneskin e di Drew McIntyre passata inosservata

In tanti in queste ore si sono concentrati sulle parole di Simone Pillon, in merito all’abbigliamento dei Maneskin. Anche noi ne abbiamo parlato con un primo articolo pubblicato sulle nostre pagine nel pomeriggio di martedì. Il problema è che in tanti non hanno fatto caso ad un altro passaggio nel post pubblicato ad inizio settimana dall’esponente della Lega, il quale ha avuto parole non propriamente di elogio nei confronti del presentatore che ha annunciato la conquista dell’ennesimo premo da parte della band italiana.

L’errore di Pillon sui Maneskin e Drew McIntyre

Sostanzialmente, Pillon nel suo post Facebook ha parlato dei Maneskin a Budapest che hanno ricevuto un premio al cospetto di “un impettito presentatore in kilt“. Secondo il leghista, quest’ultimo pare abbia confuso gli Scoti con gli Ungari, mentre Damiano si è presentato davanti a tutti in culottes e giarrettiere. Fermo restando che tutti hanno la libertà di maturare le opinioni che vogliono sullo stile dei personaggi pubblici, a patto che non si offenda, sfugge un dettaglio su colui che ha chiamato la band italiana sul palco.

In realtà, il presentatore non è uno sconosciuto, è in realtà il pluricampione del mondo dei pesi massimi di wrestling Drew McIntyre. Un giganti da 1,96 m di altezza per centoventi chili di muscoli, nativo di Ayr in Scozia e chiamato “The Scottish Warrior” (Il Guerriero Scozzese). Dunque, il tizio in “gonnella” indossa il classico Kilt, cosa comunissima visto che è scozzese e richiama le sue tradizioni. Qualche addetto ai lavori ha commentato come segue:

“Io da arbitro e telecronista di Wrestling pretenderei un po’ di rispetto verso un atleta che ha fatto tanti sacrifici nella sua vita arrivando in cima al mondo nella sua che è anche la mia disciplina“.

Insomma, quella di Pillon sull’abbigliamento dei Maneskin e su Drew McIntyre è a tutti gli effetti una gaffe, considerando le origini scozzesi di un personaggio famosissimo nel mondo del wrestling.

Se il nostro servizio ti piace sostienici su PATREON o con una donazione PAYPAL.