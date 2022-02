Gaffe di Giorgia Meloni sul mancato vaccino alla figlia: dati a caso sui morti per fulmine

Viviamo mesi delicati dal punto di vista sanitario, ma la legge prevede che qualsiasi genitore possa genitore possa decidere in totale libertà se vaccinare o meno i propri figli, ragion per cui la scelta di Giorgia Meloni di privare del vaccino Covid la sua stessa figlia è assolutamente legittima. Premessa doverosa per contestualizzare i fatti di oggi, affinché ai lettori non arrivi un messaggio sbagliato su un tema che resta delicato. E che, in quanto tale, andrebbe affrontato senza fornire alle persone dati a caso.

Giorgia Meloni parla del mancato vaccino alla figlia con numeri sbagliati sui per fulmine

Purtroppo, nel fornire una spiegazione sulle ragioni per le quali non ci sarà alcun vaccino per la figlia di Giorgia Meloni, la leader di Fratelli d’Italia è scivolata in una gaffe francamente evitabile. Se da un lato ci sono scelte che bisogna accettare, nonostante possano andare in direzione opposta rispetto ai dogmi scientifici, allo stesso tempo paragonare i numeri sui ragazzi morti di Covid (o con Covid) a quelli inerenti i giovani morti di Covid è quasi un’offesa per le famiglie che hanno dovuto affrontare una perdita.

E così, dopo la discussione dei mesi scorsi con Richard Gere che abbiamo affrontato anche sul nostro sito, oggi diversi personaggi pubblici hanno replicato al raffronto molto superficiale tirato in ballo da Giorgia Meloni. Per farvela breve, nel corso di un’intervista rilasciata a La Stampa, la diretta interessata ha spiegato le ragioni per le quali sua figlia non sarà vaccinata. Questo il passaggio incriminato:

“Non vaccino mia figlia, perché il vaccino non è una religione ma una medicina, quindi valuto il rapporto rischi-benefici. Le possibilità che un ragazzo muoia di Covid sono le stesse che muoia colpito da un fulmine”.

Come detto, numeri a caso quelli dati da Giorgia Meloni parlando del mancato vaccino alla figlia. Nel biennio compreso tra il 2020 ed il 2021, infatti, ci sono stati 28 morti per fulmine negli USA, di ogni età. Ci sono degli studi a supporto sul tema. Allo stesso tempo, nel medesimo biennio, si registrano con altri report ben 900 morti per Covid negli Stati Uniti sotto i 18 anni. Anche qui abbiamo report specifici.

Se il nostro servizio ti piace sostienici su PATREON o con una donazione PAYPAL.