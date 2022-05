Gaffe della giornalista Tatiana Kukhareva su Russia restata nei suoi confini: ridono Floris e Parenzo

Una gaffe, o se vogliamo una distorsione della realtà, quella alla quale abbiamo assistito il 17 maggio su LA7, in merito all’intervento della giornalista russa Tatiana Kukhareva, che non a caso ha innescato anche le risate di Parenzo e Floris. Una vicenda da ricostruire, con alcuni chiarimenti in merito, per confermare l’autenticità di una storia televisiva bizzarra. Vicenda che, allo stesso tempo, conferma come sia vista la guerra in Ucraina da parte della stampa che opera in Russia.

Cosa ha detto la giornalista Tatiana Kukhareva sulla Russia, facendo ridere Floris e Parenzo?

Situazione che, per certi aspetti, ci ricorda quanto avvenuto la settimana scorsa su Rete 4, quando Del Debbio ha risposto in malo modo alle obiezioni sollevate da un’altra cronista russa. Esattamente, quali sono state le parole pronunciate dalla giornalista Tatiana Kukhareva sulla Russia, al punto da scatenare una forte risata di Floris e Parenzo? A suo dire, Putin e l’avanzata militare non avrebbero fatto uscire il Paese dai propri confini.

Tutti sanno che le cose non stiano così. Oltre a confermare le parole di Tatiana Kukhareva in merito all’azione militare portata avanti dalla Russia, il miglior fact checking in questo caso arriva dallo stesso Floris, in quanto il conduttore ha replicato alle parole della collega (con un chiaro riferimento alla Crimea), evidenziando come i confini non siano determinati da valutazioni soggettive: “I confini non vengono definiti dall’empatia che uno che ha con un posto: non è che se mi sento a casa mia in Crimea, la posso invadere“.

Insomma, le parole pronunciate in diretta tv su LA7 da Tatiana Kukhareva, che potete consultare con l’apposito video pubblicato proprio sul sito della nota emittente, non potevano lasciare indifferenti Parenzo e Floris. Quest’ultimo, come accennato, ha risposto in modo molto chiaro, sgombrando il campo da ogni dubbio per quanto concerne la delicata questione che avvolge la Crimea.

