Fusaro fa spazientire il conduttore di Zona Bianca alla domanda se sia vaccinato

Curioso quanto avvenuto ieri sera su Rete 4, a proposito del dubbio su Diego Fusaro vaccinato. Il filosofo, come viene chiamato sui social per i suoi studi, è stato ospite a Zona Bianca nella serata di mercoledì, con il conduttore Giuseppe Brindisi che ad un certo gli ha chiesto senza troppi giri di parole se fosse vaccinato. Questione apparentemente secondaria, ma fino ad un certo punto, considerando il seguito del diretto interessato e le teorie portate avanti sul vaccino contro il Covid. Oltre ovviamente alla questione green pass.

Fusaro ha fatto arrabbiare il conduttore di Zona Bianca: è vaccinato?

Non è un caso che la pagina Facebook di Diego Fusaro risulti ancora bloccato, come riportato pochi giorni fa attraverso un altro articolo. Il filosofo, successivamente, aveva detto che il problema fosse nato da un attacco hacker e che la stessa pagina sarebbe stata ripristinata immediatamente. Ad una settimana dai fatti, la sua fanpage è ancora irraggiungibile. Staremo a vedere come andranno le cose a stretto giro.

Detto questo, tutti coloro che ancora si chiedono se Diego Fusaro sia vaccinato o meno contro il Covid resteranno con il dubbio. A chiara domanda di Giuseppe Brindisi, il giovane ha risposto in modo evasivo, facendo ironia. Difficile dire se lo sia, evitando in questo modo di dare risposte poco gradite a chi lo segue sui social, oppure se la risposta fosse negativa. In quel caso, infatti, avrebbe acceso probabilmente vibranti discussioni su Zona Bianca.

Interessante e singolare anche la reazione del conduttore di Zona Bianca, evidentemente infastidito dal modo in cui Diego Fusaro si sia posto sul tema. Dunque, come si nota al minuto 2:09:00 della puntata intera della trasmissione andata in onda su Rete 4 il 1 settembre, ad oggi non è dato sapere se il filosofo sia vaccinato o meno. Questo, nonostante la domanda esplicita di Brindisi.

