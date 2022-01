Fuori Dal Coro su Byoblu in prima serata, ma è lo scherzo di un gruppo satirico

Fuori Dal Coro su Byoblu in prima serata? Certamente no, ma il contenuto può ritenersi verosimile alla luce dei recenti dubbi sollevati anche da noi, dal momento che non si hanno notizie sulla ripresa del format di Mario Giordano di cui ci siamo occupati in più occasioni. In questo articolo del 28 dicembre avevamo riportato che non vi era certezza sulla ripresa a gennaio del programma e ad oggi, martedì 4 gennaio 2022, ancora tutto tace anche sui canali social ufficiali di Fuori dal Coro e di Mario Giordano. Alla luce di questa incertezza c’è chi ha immaginato la messa in onda del format su Byoblu, il canale di Claudio Messora. A “tradire” l’intento è la data scelta: 30 febbraio.

Basterebbe osservare il calendario 2022 per notare che il 30 febbraio non esiste, un dettaglio che ha fatto cascare molti nel tranello: “Ci sono cascato”, commentano in massa. In apertura a questo articolo abbiamo scritto “verosimile” perché il format di Mario Giordano e la linea editoriale di Byoblu abbracciano molto spesso lo scetticismo sui vaccini e sui numeri della pandemia, per questo è molto facile credere a questa notizia.

Del resto, il post che annuncia lo sbarco di Fuori Dal Coro su Byoblu nasce all’interno di un gruppo satirico su Facebook, Angeli Del Popolo, e si compone nella classica formula molto cara ai condivisori compulsivi: una semplice immagine con scritta sovrimpressa, senza fonti in allegato.

Se il nostro servizio ti piace sostienici su PATREON o con una donazione PAYPAL.