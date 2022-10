Fuori dal coro sospeso per sempre insieme a Mario Giordano: tante imprecisioni oggi

Quando Mario Giordano, giornalista e presentatore di Fuori del coro, aveva annunciato su Twitter la chiusura anticipata del suo programma, con ripresa alquanto tardiva rispetto alla solita pausa natalizia, si è scatenato un putiferio social tra i vari complottisti. Con tanto di progetto sospeso. Giordano aveva annunciato una pausa natalizia allungata di Fuori dal coro con la trasmissione di Rete 4 costretta a fermarsi il 15 novembre per poi ritornare addirittura il 14 febbraio.

Precisazioni su Fuori dal coro sospeso per sempre insieme a Mario Giordano

Storia non del tutto nuova, come vi riportiamo da tempo. Il tweet è sembrato anche un po’ polemico da parte dello stesso giornalista, piuttosto infastidito da questa sospensione di Fuori dal coro. La redazione di Videonews ha protestato molto per questa lunga pausa, soprattutto perché molti collaboratori si ritroveranno senza lavorare per tre mesi, situazione alquanto tragica visti i tempi che corrono.

Sta di fatto che dopo varie proteste tra persone all’interno dell’ambiente e sostenitori del programma di Mario Giordano, è arrivato un dietrofront da parte di Mediaset. Secondo infatti a fonti molto vicine all’azienda di Cologno Monzese non ci sarà una chiusura definitiva di Fuori dal coro, anche perché parliamo di una delle trasmissioni di punta di Rete 4 con ascolti sempre molto alti.

Lo stop ci sarà, ma come avviene ogni anno in concomitanza delle festività natalizie ed infatti Fuori dal coro potrà poi ritornare in onda il 10 gennaio. Non bisognerà quindi attendere il 14 febbraio per rivedere il programma di attualità di Mario Giordano in prima serata su Rete 4 come ogni martedì.

Per quanto riguarda invece la pausa anticipata, sarebbe stata caratterizzata da un budget che Mediaset aveva calibrato su un numero di puntate predefinito, tenendo presente come quest’anno Fuori dal coro sia iniziato in anticipo per le elezioni politiche del 25 settembre. Nessun taglio quindi per la trasmissione di Giordano, non ci sarà lo stop lungo che aveva annunciato lo stesso giornalista, ma tornerà regolarmente su rete 4 a partire dal 10 gennaio dopo le festività natalizie. Insomma, niente “Fuori dal coro” sospeso per sempre, insieme a Mario Giordano.

