Francesco Facchinetti aggredito da Conor McGregor: la moglie Wilma Faissol parla del pugno

La notizia del giorno è Francesco Facchinetti aggredito da Conor McGregor come riportato anche dalla moglie Wilma Faissol. Questo il presupposto dal quale partire dopo la denuncia via social da parte dello showman. Quest’ultimo è stato protagonista in passato di uscite che hanno avuto anche connotazioni politiche, come vi abbiamo riportato a suo tempo, mentre oggi finiamo nella cronaca pura. Difficilmente si tratterà di una trollata, anche se tante cose non tornano dalla prima ricostruzione resa pubblica dal diretto interessato e dalla sua compagna.

Francesco Facchinetti aggredito da Conor McGregor: cosa dice la moglie Wilma Faissol

Dunque, Francesco Facchinetti aggredito da Conor McGregor. La prima persona a parlarne è stata la moglie Wilma Faissol. La compagna del deejay ha ricostruito la vicenda, prima che il diretto interessato parlasse su Instagram con le storie di oggi 17 ottobre. Secondo la donna, più in particolare, la sequenza degli eventi al momento non ha un senso ed una logica:

“Dal nulla Conor McGregor ha tirato un pugno in faccia a Francesco. Per fortuna era molto vicino, quindi non ha avuto la distanza per caricare il pungo. Poteva ucciderlo, si è spaccato labbra e naso. Francesco è volato indietro, è caduto sul tavolo… sto tremando come un vitello”.

Wilma Faissol, continuando, ha fatto sapere che in primo momento pensava ad uno scherzo e ad uno spettacolo per i presenti, poi ha ben compreso la situazione nel momento in cui le guardie del corpo di Conor McGregor hanno provato a fermarlo, in quanto intento a continuare a colpire Facchinetti. I due, poi, sono stati allontanati dalla festa prima che la situazione diventasse ancora più complicata.

Dunque, Francesco Facchinetti aggredito da Conor McGregor, stando al racconto della moglie Wilma Faissol e a quanto riportato dal deejay su Instagram. Attendiamo l’eventuale versione dell’altra parte, in attesa di comprendere quali saranno gli sviluppi legali di questa strana vicenda.

