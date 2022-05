Francesca Neri con la sua malattia aiuta a comprendere meglio la cistite interstiziale

Il racconto di Francesca Neri a proposito della sua malattia è stato utile non solo per conoscere lo stato di salute della moglie di Claudio Amendola, finito al centro di alcuni nostri approfondimenti dopo una una polemica a distanza con Luc Montagnier mesi fa, ma anche per approfondire la questione cistite interstiziale. Già, perché troppo spesso questo problema ha creato nell’immaginario collettivo finti malati, essendo una patologia decisamente complessa come potremo osservare con le considerazioni di oggi 2 maggio.

Alcuni chiarimenti su Francesca Neri con la sua malattia, in merito alla cistite interstiziale

Ecco perché diventano molto importanti le precisazioni del caso su Francesca Neri con la sua malattia, in seguito alla recente intervista rilasciata a Verissimo sui canali Mediaset, affinché potesse essere possibile comprendere meglio la cistite interstiziale. Tutti possono consultare le dichiarazioni della donna tramite il video integrale, avendo in questo modo una percezione migliore su quello che comporti per una persona la suddetta patologia.

Cosa dobbiamo sapere a proposito della cistite interstiziale e per quale motivo Francesca Neri ha ammesso di aver pensato addirittura al suicidio per un momento, nel corso della fase acuta della malattia? In rete, effettivamente, si trovano alcuni riscontri interessanti e precisi sulla materia. Il problema in questione, secondo diverse fonti del settore, consiste in una vera e propria “infiammazione non infettiva della vescica che genera dolore (sovrapubico, pelvico e addominale), pollachiuria e urgenza con incontinenza”.

Difficile da diagnosticare, ma quanto riportato poco fa a proposito del dolore generato dalla cistite interstiziale è utile anche a cogliere meglio i suoi sintomi. Come avvenuto con Francesca Neri, nella nostra epoca è indispensabile essere sempre sul pezzo, in modo da conoscere sempre la normale evoluzione di una malattia come quella che abbiamo trattato nella giornata di oggi. Vi faremo sapere nel caso in cui dovessero emergere altri aggiornamenti.

