Francesca Donato si presenta alla manifestazione dei NoVax al Circo Massimo: flop totale

Una “due giorni” non particolarmente esaltante per i NoVax che provano a mobilitare il Paese, come ha avuto modo di constatare anche Francesca Donato durante una manifestazione. Dopo aver annunciato sui social che sarà meno presente nei salotti televisivi, alla luce di contenuti evidentemente non apprezzati dalla diretta interessata, l’ex esponente della Lega il giorno 15 febbraio si è presentata al Circo Massimo per dire la sua sulla gestione politica dell’emergenza sanitaria. Come spesso avviene, i suoi interventi hanno coinvolto la questione vaccini ed ovviamente il green pass.

Come è andata l’apparizione di Francesca Donato alla manifestazione dei NoVax al Circo Massimo

In sostanza, a pochi giorni dalla sua ultima uscita che ha creato notevoli discussioni, trattata attraverso un altro articolo, abbiamo un’ulteriore parentesi da dedicare a Francesca Donato. A prescindere dal fatto che si possa essere d’accordo o meno su quello che dice, diverse persone che la seguono su Twitter hanno parlato di un successo totale. Impressioni che cozzano con il video registrato da Il Corriere, come si può notare qui di seguito, con un gruppo di manifestanti assai limitato secondo quanto appreso in queste ore.

Un riscontro più concreto sul mancato successo della manifestazione NoVax che si è tenuta il 15 febbraio al Circo Massimo, in ogni caso, ci arriva in giornata da Il Quotidiano Italia. A detta della fonte, infatti, Francesca Donato ha parlato davanti a circa 2.000 persone. Certo, il risultato finale è stato di gran lunga migliore rispetto a quello del giorno precedente, ma per entrambi gli appuntamenti è possibile parlare di flop totale. Soprattutto considerando le aspettative che si erano venute a creare sui social la scorsa settimana.

Dunque, occorre una correzione per tutti coloro che, commentando il tweet di Francesca Donato, hanno esaltato la manifestazione NoVax che si è tenuta a Roma il 15 febbraio, al punto che gli organizzatori hanno accusato le autorità di averli confinati al Circo Massimo per farli sembrare in pochi.

Se il nostro servizio ti piace sostienici su PATREON o con una donazione PAYPAL.