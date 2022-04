Francesca Donato parla di ospedalizzazioni crollate tra non vaccinati, ma la fonte è nulla

In tanti ci hanno segnalato un post pubblicato su Twitter da Francesca Donato. L’europarlamentare da sempre afferma in tv di non essere NoVax, ma la sua “linea” sui social indica chiaramente la propensione avversa alla campagna che continua ad andare avanti in Italia. Una situazione che ha reso necessario aprire un’altra parentesi lo scorso fine settimana, quando sul nostro sito abbiamo dovuto chiarire che i casi di bambini con epatite acuta non fossero in alcun modo connessi alla somministrazione del vaccino Covid.

Chiarimenti dopo l’uscita di Francesca Donato sulle ospedalizzazioni crollate tra non vaccinati

Andiamo con ordine, perché Francesca Donato ha pubblicato un tweet con cui ha rilanciato a conti fatti lo studio ricondiviso da Libero. Il titolo è molto chiaro e, come si può facilmente immaginare, attira il mondo NoVax senza che ci sia un doveroso approfondimento sulla questione. Si parla, in sostanza, di ospedalizzazioni crollate tra i non vaccinati, dando enfasi al concetto secondo cui, arrivati a questo, essere vaccinati o meno sia quasi ininfluente per il contenimento della pandemia.

Quello che si ignora, però, è la fonte dello studio utilizzata da Libero e, di riflesso, da Francesca Donato. Come riporta BUTAC, infatti, tutto ruota a quanto pubblicato da American Journal of Biomedical Science & Research, non a caso sconosciuta ai più che si occupano di informazione scientifica. Approfondendo, non a caso, si scopre che siamo al cospetto di una testata definita di predatory publishing. Di conseguenza con un Impact factor inesistente.

Cosa significa questo per chi è meno addentrato nel settore? Chiunque, a fronte del pagamento di una somma da concordare, può essere ripubblicato all’interno del giornale dal quale è tratto lo studio citato anche da Francesca Donato. Basti pensare che nel 2020 la medesima fonte parlava dell’uso improprio dei pipistrelli nel combattere il crimine da parte di Bruce Wayne. Parliamo di Batman e di un’analisi condotta da dottor House, oltre a Nurse Joy dei Pokémon. Difficile aggiungere altro.

