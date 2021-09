Francesca Donato NoVax sbeffeggia la famiglia di un medico che non ce l’ha fatta: la figlia replica

Continua la campagna NoVax portata avanti dalla leghista ed eurodeputata Francesca Donato, presente più volte nei vari salotti televisivi continuando a parlare dell’inutilità del vaccino contro il Covid. A testimonianza di questa sua tesi, seguita ovviamente da una grande schiera di no vax, la Donato ha voluto sfruttare un fatto di cronaca spiacevole capitato ad un medico siciliano, il dottor Ditta di Castelvetrano in provincia di Trapani.

Cosa è successo tra Francesca Donato NoVax e la famiglia del medico

Una situazione che si è venuta a creare a poche ore di distanza dalla disputa tra la stessa Francesca Donato e Sileri su LA7, come vi abbiamo riportato mercoledì. Purtroppo infatti, nonostante tale medico avesse concluso il ciclo vaccinale anti-Covid, si è ritrovato ad essere infettato ed arrivare addirittura alla morte. La Donato ha voluto speculare sulla vicenda ed attraverso un post su Twitter ha non solo riportato quanto accaduto, ma lo ha fatto sbeffeggiando la famiglia del povero defunto.

Questo perché la famiglia ha continuato ad invitare tutti a vaccinarsi, la morte del dottor Ditta è avvenuta a causa di malattie pregresse, aveva un quadro clinico disastroso e l’infezione da Covid ha inevitabilmente peggiorato il tutto. Più volte è stato sottolineato come il vaccino sia un valido alleato contro il Covid, ma chiaramente non lo sconfigge. C’è quindi la possibilità di beccare il virus nonostante la doppia dose di vaccino, ma la reazione dell’organismo sarà più forte.

La vicenda di questo medico siciliano morto per Covid, nonostante la doppia dose del vaccino, secondo i NoVax ha rafforzato la loro tesi, ma il problema è che purtroppo il dottor Dotti aveva un destino già segnato per le sue malattie pregresse. La Donato, sulle parole della famiglia del medico che invitavano ad immunizzarsi con il vaccino, ha parlato di dichiarazione credibile quanto una barzelletta.

Non è mancata la risposta piccata da parte della figlia del medico siciliano, sempre su Twitter, invitando la deputata a vergognarsi per la sua mancanza di rispetto e di pudore verso il dolore di una famiglia che ha perso un caro. Non una bella figura per Francesca Donato che non sembra lasciarsi toccare dalle sue continue figuracce.

Se il nostro servizio ti piace sostienici su PATREON o con una donazione PAYPAL.