Frainteso il significato di sindemia tra Germania e Italia: concetti poco chiari ai NoVax

Si fa enorme confusione oggi 21 novembre a proposito del significato di sindemia. Un concetto che, evidentemente, è poco chiaro soprattutto ai NoVax, visto che all’interno di diversi gruppi Facebook e Telegram sta passando l’idea che questa definizione, potenzialmente utilizzabile al posto di “pandemia”, tenda in qualche modo a minimizzare la questione Covid. Come se non bastassero le cattive letture sui rapporti ISS, secondo quanto vi abbiamo riportato nelle scorse settimane, a quanto pare è necessario un altro approfondimento.

Quali sono i concetti da chiarire sul significato di sindemia per i NoVax?

Partiamo da un presupposto. Analizzare il significato di sindemia ci porta ad una conclusione diametralmente opposta rispetto alle convinzioni maturate da tanti NoVax questa domenica. Basta analizzare più da vicino quanto pubblicato in merito dall’Ordine dei Medici di Brescia con un post apposito, secondo cui questo termine ci rimanda alla combo tra il Covid e la diffusione di quelle che vengono definite “malattie croniche”. Stiamo parlando dei problemi cardiovascolari, ma anche dei tumori, arrivando all’obesità e al diabete.

Uno scenario cambiato in modo radicale rispetto a quanto era stato raccolto nel 2020, a maggior ragione con l’arrivo sulla scena della variante Covid, in quanto il quadro che si è venuto a determinare rende ciascuna problematica potenzialmente più dannosa per l’uomo. In questa chiave va letta l’intervista rilasciata da Emilio Gianicolo, famoso epidemiologo italiano che da un decennio lavora all’Università di Mainz. Del resto, il suo approccio vale per la Germania in grande affanno in questa fase storica, ma in teoria anche per l’Italia.

Non a caso le sue dichiarazioni riportate da Il Fatto Quotidiano ci dicono che la soglia del 70% dei vaccinati non serva a nulla. Al contrario di quanto riportano alcuni NoVax, il suo discorso ci porta ad un innalzamento della percentuale minima che dobbiamo raggiunge. Questo, dunque, per evitare scenari complessi, avendo compreso ora il significato di sindemia.

