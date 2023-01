Ci sono storie, come la Tomba di Attila, nelle quali la Storia del cinema si mescola alla Storia del genere umano per diventare cronaca recente. È infatti naturale che ogni scoperta archeologica desti sorpresa. Siamo pieni di casi di cronaca in cui ogni città sommersa diventa “una Atlantide” e ogni rudere una “Pompei” a scopo giornalistico.

Ma avere Abatantuono che commenta una scoperta su Attila, è un colpo grosso al cuore di una intera generazione cresciuta nel mito di “Attila, Flagello di Dio” di Franco Castellano (1982).

Forse scoperta la tomba di Attila: Abatantuono esclama “Era ora ragazzi”

Di suo, la scoperta, come molte scoperte archeologiche, merita studi successivi e attenzione. La logica ci suggerisce di fare attenzione, di usare le formule dubitative del caso.

Siamo di fronte al feretro di un importantissimo capo tribù Unno sepolto vicino alla città di Mizil in gran pompa, con tesori e armi compatibili con la leggenda di Attila, il Flagello di Dio.

La logica ci suggerisce di stare attenti, la speranza di confidare in una delle più grandi scoperte architettoniche del secolo. Il cuore ci invita a far partire il Rollo Funebre con Franz Di Cioccio nel ruolo dello “Sbabbaro” Giallo pronto a cantare le gesta di Attila e come “Odino se l’ha ciappato!” per ridarcelo quasi due millenni dopo.



Del resto Diego Abatantuono, che l’Attila Televisivo, ne è certo, e con un numero crescente di fan (al momento oltre 700) a riformare le schiere dei “guerrieri sbabbari”, certifica laconico che “Era ora ragazzi”.

Perché in fondo, grazie alla magia del grande schermo, è stato lui, Diego Abatantuono, “Lo Re” di tutti gli Sbabbari di Segrate, uomini di inaudita viulenza e ferocia, figli de’ Dio Odino (cit).

Se il nostro servizio ti piace sostienici su PATREON o con una donazione PAYPAL.