Formigli difende il Professor Orsini, lui prova a spiegarsi sulla Russia: “Mi viene da piangere”

Continuano a tenere banco alcune dichiarazioni del Professor Orsini sulla Russia e su Putin, al punto che la RAI nella giornata di ieri ha deciso di stracciare il contratto inizialmente firmato per alcune sue apparizioni a Cartabianca di Bianca Berlinguer. Questione delicata, frutto soprattutto di uscite che abbiamo trattato alcuni giorni fa sul nostro sito. Nello specifico, il docente è finito nel mirino della critica per aver detto che un eventuale attacco nucleare dei russi vedrebbe l’Europa moralmente corresponsabile.

Cosa ha detto Formigli sul Professor Orsini con frecciata alla RAI

Approccio evidentemente poco gradito ai vertici della tv di Stato. La reazione è stata ferma, rapida e decisa, mentre ieri è stato Formigli su LA7 ad andare controcorrente. Anche lui, senza girarci troppo attorno, ha preso decisamente le difese del Professor Orsini, affermando che in tanti anni non ci sia mai stato un attacco così feroce nei confronti di un docente. A tal proposito, il conduttore ha fatto presente che continuerà ad ospitarlo su LA7.

La difesa di Formigli nei confronti del Professor Orsini è evidente, nell’ambito di uno spazio all’interno del quale tutti dovrebbero poter esprimere liberamente le proprie opinioni, è disponibile all’interno del sito di LA7. Il chiarimento più interessante su questo personaggio, durante la puntata di PiazzaPulita andata in onda giovedì sera, arriva però durante lo scontro con Calabresi, visto che quest’ultimo non avrebbe ben compreso il punto di vista del professore a proposito di Russia e Putin.

Dopo aver ascoltato il suo interlocutore, infatti, il Professor Orsini ha fatto capire chiaramente di non aver mai parlato di Putin con determinati termini: “Calabresi, a me viene da piangere, perché non ha capito niente di quello che ho detto“. La ricostruzione su quanto avvenuto durante la puntata di PiazzaPulita su LA7 è disponibile in rete e tutti possono riconsultarla.

Se il nostro servizio ti piace sostienici su PATREON o con una donazione PAYPAL.