Fonti Russe inventano numero speciale di Charlie Hebdo contro Zelensky, e pure male. Siamo abituati ai numerosi tentativi di inventare numeri di Charlie Hebdo a cui attribuire quel genere di presunta satira così aberrante che la testa avrebbe rifiutato.

Ad esempio è successo qui, qui e qui, con riferimento a vari eventi avvenuti in Europa e in Italia

Siamo anche abituati alla tendenza delle “c.d. Fontirusse”, nome collettivo che comprende sia le troll farm russe che il complesso della disinformazione social e dell’informazione russa sul conflitto, a inventare presunte manifestazioni antiUcraine nel mondo.

Ad esempio la pubblicità di una nota catena di ristorazione Giapponese, costretta a smentire di aver mai lanciato una catena di spot dove si incitava a “tappare la bocca agli Ucraini” perché i Giapponesi a dire delle “fonti russe” non volevano più sentire parlare di loro e lasciare Putin libero di agire.

Ci risiamo quindi, e le due tendenze si incrociano su una finta tavola di Charlie Hebdo. Questa, trovata su Twitter indicata come “proveniente dai Russi” (rientrando quindi tra le citate “fonti russe”)

Ovviamente un falso. Un falso che comprende diversi elementi tipici di altri falsi.

Fonti Russe inventano numero speciale di Charlie Hebdo contro Zelensky

In primo luogo, il riferimento alla teoria del gender (quel “queer”), dato che nelle “fonti Russe” Zelensky come insulto supremo (e omofobo) viene descritto come un effeminato omosessuale renitente alla leva centro di una vera e propria “teoria del complotto” per rendere i giovani russi degli imbelli omosessuali traviati dal “vizietto” occidentale.

In secondo luogo basta notare che Charlie Hebdo, come abbiamo fatto notare ogni volta, ha un suo archivio di copertine.

Archivio nella quale la vignetta di Zelensky cagnolino gender dell’Inghilterra non compare e non può comparire in quanto non esiste.

Nessuna delle copertine di Settembre 2022 riporta il personaggio di Zelensky.

Rileviamo inoltre come a seguito della consapevolezza che il nuovo Premier Inglese Liz Truss avrebbe proseguito la pista atlantista tracciata dal suo predecessore, l’Inghilterra è entrata nel mirino delle “fontirusse”.



Con una serie di fake news che descrivono Liz Truss come una russofoba guerrafondaia desiderosa di scagliare l’atomica su Mosca e il sistema scolastico Inglese come incline ad insegnare ai bambini a concedersi ai pedofili.

Se il nostro servizio ti piace sostienici su PATREON o con una donazione PAYPAL.