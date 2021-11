Fondazione di Rovereto smentisce l’evento per Diego Fusaro: “Non accostateci a lui”

Arriva una smentita diretta a proposito di un evento che avrebbe dovuto vedere protagonista Diego Fusaro ad inizio dicembre. L’appuntamento, a dirla tutta, ci sarà ugualmente, ma in altra location. Cerchiamo di fare chiarezza su una vicenda che è diventata un giallo, anche perché il filosofo finisce spesso e volentieri nel mirino della critica per alcune sue posizioni riguardanti vaccino e green pass. Ne abbiamo avuto prova circa una settimana fa, quando abbiamo preso in esame alcuni dati scientifici da lui citati.

Fondazione di Rovereto associata ad un evento per Diego Fusaro: arriva la smentita

Per farvela breve, la Fondazione museo civico di Rovereto nei giorni scorsi era stata associata ad un appuntamento riguardante questo controverso personaggio, impegnato a sponsorizzare il suo nuovo libro. Non è un caso che il testo presente all’interno dei volantini fosse molto chiaro sotto questo punto di vista: “Giovedì 2 dicembre alle 18 Diego Fusaro presenta il suo libro Golpe globale-capitalismo terapeutico e grande reset“.

Una presa di posizione molto chiara è arrivata in queste ore dalla direttrice della Fondazione museo civico Alessandra Cattoi, che ha cercato di sgombrare il campo da ogni dubbio dopo che sui social erano arrivati commenti poco carini da parte di alcune persone del posto. Le posizioni di Diego Fusaro su alcuni argomenti sono chiare ed in tanti non riescono proprio a sposarle. Questo uno stralcio delle suddette dichiarazioni:

“L’annuncio ha iniziato a circolare ma noi non ne sapevamo nulla – aveva spiegato a Il Dolomiti – anzi siamo profondamente contrari alle posizioni sostenute da Fusaro. Noi siamo un Museo che promuove la divulgazione scientifica e la verifica dei fatti e non vogliamo essere accostati a chi invece promuove nozioni antiscientifiche”.

Dunque, la Fondazione museo civico di Rovereto prende nettamente le distanze da Diego Fusaro. Non ci si è limitati a smentire l’evento di cui tutti parlano, come avrete osservato, in quanto c’è una nota a margine con la quale è stata mandata anche una frecciata al filosofo spesso e volentieri invitato nei salotti televisivi di Mediaset.

Se il nostro servizio ti piace sostienici su PATREON o con una donazione PAYPAL.