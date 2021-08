“Foglio di via a Hermes Ferrari: tre anni lontano da Fidenza”, è così che finisce la storia che avevamo trattato qualche tempo fa.

Siamo nel Giugno del 2021, in un centro commerciale di Fidenza, in vigenza dell’obbligo di Mascherina.

Hermes Ferrari, noto alle cronache per essere apparso in una manifestazione di protesta contro le chiusure da COVID19 vestito come Jake Angeli, lo Sciamano al Congresso, si trovava in un centro commerciale di Fidenza, ed era stato raggiunto dai vigilantes e redarguito per non aver rispettato l’obbligo di indossare correttamente la mascherina.

Come riporta il Resto del Carlino, ne seguì un alterco, al termine del quale il ristoratore colpì con una testata un avventore reo di aver redarguito e commentato negativamente la sua condotta nei confronti dei vigilantes, provocando a questi una prognosi di 7 giorni.

Sono scattate le denunce e le indagini di rito, che portano ad un primo esito, il Foglio di via a Hermes Ferrari.

Foglio di via a Hermes Ferrari: tre anni lontano da Fidenza

Il decreto legislativo 159/2011, consente, qualora il questore ritenga che il comportamento di un soggetto possa sostanziare pericolo per la sicurezza pubblica e il rischio della commissione di simili atti, di allontanare tale soggetto da un determinato posto, rimandandolo al suo luogo di residenza inibendo loro di tornare, fino ad un massimo di tre anni, nel comune dal quale è stato disposto l’allontanamento.

Tale provvedimento è stato disposto verso il ristoratore, che non potrà quindi recarsi a Fidenza per i prossimi tre anni.

