Floris resta al posto di Lilli Gruber a ‘Otto e mezzo’: assenza e quando torna dopo la malattia

Si è creato un vero e proprio giallo in questi giorni, in merito a Lilli Gruber sostituita da Floris alla conduzione di ‘Otto e mezzo’. Un mucchio di voci mai confermate sulla malattia della conduttrice, con alcuni commenti sui social decisamente da condannare da parte di coloro che non stimano particolarmente la giornalista di LA7. La sua assenza, come vi abbiamo riportato in settimana con un primo articolo a tema, non è dovuta ad una patologia grave, anche se occorrono alcuni aggiornamenti in merito.

Floris ancora al posto di Lilli Gruber a ‘Otto e mezzo’: riscontri su assenza e quando torna dopo la malattia dovuta al Covid

Cosa sappiamo al momento su Floris che sta andando in onda su LA7 al posto di Lilli Gruber a ‘Otto e mezzo’? Accertata l’assenza della nota conduttrice, tutti si pongono domande sulle sue reali condizioni e su quando tornerà dopo la malattia. Partiamo dal presupposto che, secondo le informazioni raccolte nelle ultime ore, la giornalista si sarebbe fermata dapprima per un contatto stretto con una persona poi risultata positiva al Covid.

Questo è avvenuto nei primi giorni di giugno. Successivamente, da quello che ci risulta, il tampone per Lilli Gruber avrebbe dato esito positivo. Pare non sia neanche asintomatica, ma anche in questo caso occorrono precisazioni in merito, in quanto le nostre fonti affermano che le sue condizioni non destino particolari preoccupazioni. Tutto questo, però, ha allungato i tempi della sua convalescenza, ragion per cui stiamo vedendo ancora Floris alla conduzione di Otto e mezzo in queste sere.

Quali saranno gli scenari a breve termine? Parlando di Covid, fare previsioni precise è impossibile. Per adesso, dunque, Floris resta al posto di Lilli Gruber a ‘Otto e mezzo’, ma la sua assenza dovrebbe essere agli sgoccioli. Considerando le caratteristiche assunte dal virus, se vi state chiedendo quando torna dopo la malattia, è probabile che la situazione possa sbloccarsi entro la fine della prossima settimana. Se non prima.

Se il nostro servizio ti piace sostienici su PATREON o con una donazione PAYPAL.