Flop evidente per Francesca Donato a Palermo: smentite alcune voci sulle elezioni

Lunedì pomeriggio sono circolati dei post sui social pronti a garantire il presunto exploit di Francesca Donato per le elezioni al Comune di Palermo. L’ex esponente della Lega, infatti, ha deciso di candidarsi come sindaco, ma al di là di alcune alleanze inaspettate delle ultime settimane, il dato emerso finora parla di un evidente flop per la sua corsa come Primo Cittadino per il capoluogo siciliano. Dopo le polemiche dei giorni scorsi, che abbiamo trattato anche sul nostro sito, ci sono dunque i primi dati che vanno analizzati con attenzione oggi 13 giugno.

Primi dati per Francesca Donato a Palermo: elezioni per il sindaco flop

Analizzando più da vicino i dati disponibili fino a questo momento tramite fonti autorevoli come ANSA, in effetti, emerge che il risultato ottenuto da Francesca Donato sia probabilmente inferiore alle aspettative (diversamente, non si spiegano le attività condotte in fase di campagna elettorale. In particolare, le elezioni per il sindaco di Palermo sono state letteralmente dominate da Roberto Lagalla del centrodestra, che al momento della pubblicazione del nostro articolo è stato in grado di raccogliere il 56,79% delle preferenze.

Il tutto, considerando la bassa percentuale riguardante l’affluenza, visto che abbiamo superato di poco la soglia del 40%. Dietro Lagalla, troviamo Franco Miceli del centrosinistra al 23,13%. Qualcuno pensava che alle loro spalle potesse piazzarsi Francesca Donato, ma il dato ufficiale delle comunali a Palermo, dopo lo scrutinio di 6 sezioni su 600 (la percentuale delle schede per le quali c’è stato già lo spoglio è tuttavia abbastanza alta e rappresentativa) ci dice ben altro.

In particolare, al terzo posto troviamo Fabrizio Ferrandelli (Azione e +Europa) col 14,54%, seguito a sua volta con un netto distacco da Giuseppa Barbera al 2,77% e da Ciro Lomonte all’1,39%. In coda, troviamo proprio Francesca Donato, che al momento in occasione delle elezioni a sindaco di Palermo ha raccolto solo l’1,38% delle preferenze.

