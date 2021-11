Firmata l’ordinanza per lockdown in Italia di 7 giorni con scuole chiuse: i dettagli omessi

Stanno girando dei post sui social, in cui si parla senza troppi giri di parole di lockdown in Italia della durata di 7 giorni, con l’inevitabile ordinanza che prevede non solo scuole chiuse, ma anche le piazze. Una notizia che crea allarmismo, dopo tutto quello che abbiamo passato da marzo 2020 fino ad oggi, che ci pone su un altro piano rispetto alla questione del presunto lockdown incostituzionale in Spagna di cui vi abbiamo parlato pochi giorni fa sul nostro sito. Vediamo dunque di approfondire tutta la vicenda.

Si parla di lockdown in Italia della durata di 7 giorni con scuole chiuse: contestualizziamo la storia

Perché non parliamo di “bufala” nel citare il lockdown in Italia della durata di 7 giorni? In realtà, un mini confinamento è in atto in questi giorni, ma parliamo un paesino in provincia di Avellino. A Cervinara, infatti, c’è stato un boom di contagi e, parlando di una piccola realtà, in questi giorni è arrivata l’ordinanza da parte del sindaco che ha deciso di optare per le scuole chiuse. Stesso discorso anche per le piazze e per il mercato settimanale.

Va detto che il provvedimento durerà fondamentalmente per tre giorni, motivo per il quale la durata è assai inferiore rispetto a quella citata nel post che è stato sottoposto alla nostra attenzione nelle ultime ore. La questione più importante, però, riguarda la geolocalizzazione, considerando il fatto che non esiste alcun lockdown in Italia della durata di 7 giorni. Dunque, nessuna ordinanza su scala nazionale. Qualcuno, alla ricerca di facili visite, sta puntando sul clickbait nel peggior modo possibile.

Bisogna sottolineare anche che la situazione a Cervinara sia tutto sommato sotto controllo e che, in Italia, la massiccia campagna relativa alla vaccinazione abbia impedito allo stato attuale una crescita delle ospedalizzazioni. In ogni caso, niente lockdown in Italia della durata di 7 giorni.

