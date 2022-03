Finto tecnico del gas tenta di truffare un poliziotto: denunciato

Un finto tecnico del gas ha tentato l’ennesimo raggiro, ma in ultima battuta ha suonato il campanello di un poliziotto. È successo a Genova, come riportano le testate locali (La Voce di Genova, ad esempio). L’uomo è stato denunciato.

L’ultimo tentativo di raggiro

Secondo il racconto pubblicato anche sui canali social della Polizia di Stato, il truffatore si aggirava di appartamento in appartamento spacciandosi per tecnico del gas con il pretesto di installare dei sistemi di sicurezza per i caloriferi.

Nella sua ultima visita ha suonato al campanello di un poliziotto al quale, noncurante che si trattasse di un membro delle forze dell’ordine, ha proposto l’installazione al prezzo di 40 euro con pagamento da Bancomat o carta di credito.

L’intervento della polizia

Il poliziotto, insospettito, ha chiamato i colleghi della Questura i quali sono intervenuti e hanno appurato che il 37enne ha a suo carico diversi precedenti per truffa insieme al titolare della ditta. L’uomo è stato denunciato ed è stato disposto un foglio di via che lo obbliga a stare lontano da Genova per 3 anni.

Ancora, gli agenti hanno interrogato gli altri condomini e hanno scoperto che lo stesso finto tecnico del gas era riuscito a raggirare una signora anziana sottraendole circa 796 euro. La signora aveva accettato in quanto intimorita dal truffatore, che le aveva detto che se non avesse firmato il contratto “avrebbe messo in pericolo la sua sicurezza e quella dell’intero stabile”. Il finto tecnico del gas era solito aggiungere uno zero al momento del pagamento, così riusciva a gonfiare i suoi guadagni.

