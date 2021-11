Fine della festa per tanti NoVax e no green pass: perquisizioni in tutta Italia e possibili effetti

Perquisizioni a tappeto per tanti NoVax e no green pass. Nella mattinata di oggi è terminata una fase iniziale d’indagine nei riguardi di alcuni esponenti delle manifestazioni No Green Pass avvenute nelle piazze italiane. Ci sono state perquisizioni in ben 16 città italiane con diversi indagati ed anche i cosiddetti “fogli di via” nei confronti dei due principali esponenti torinesi del movimento No Green Pass. La Polizia ha concentrato la propria attenzione a Torino, dove si riscontra uno degli epicentri di tali manifestazioni.

Cosa succede dopo le perquisizioni ai NoVax e no green pass

Dunque, quando si fanno i conti con la legge cambiano le cose, come osservato durante le scorse settimane. Com’era piuttosto prevedibile ed ovvio si utilizzava il canale Telegram per avviare queste proteste, con diversi gruppi No Green Pass, aizzando però i vari iscritti alla violenza.

L’operazione della Polizia, definita “Basta Dittatura” come uno dei gruppi più famoso di Telegram contro la certificazione verde, ha ravvisato nei confronti degli indagati i reati di istigazione a delinquere con l’aggravante del ricorso a strumenti telematici e di istigazione a disobbedire le leggi. Stando poi a quanto riportato da Adkronos, all’interno di questi gruppi c’erano già persone note alle forze dell’ordine per altri tipi di reati.

Quest’operazione della Polizia è avvenuta dopo un lungo periodo in cui c’era un continuo monitoraggio dei vari messaggi inviati su questi gruppi di Telegram. I contenuti erano ricchi di messaggi di violenza contro politici, medici ed anche alcuni rappresentanti delle istituzioni. Al momento sono state indagate 17 persone e tra queste ritroviamo anche due esponenti del movimento No Green Pass torinese.

La Questura ha anche emesso dei “fogli di via” nei loro confronti, proprio perché entrambi sono stati ritenuti responsabili di condotte criminose durante le varie manifestazioni tenutesi in piazza, dove, principalmente a Roma, ci sono stati attacchi di violenza nei confronti delle forze dell’ordine, con cortei tra l’altro non autorizzati.

Al momento si può dire che queste perquisizioni avvenute in Italia nei confronti dei manifestanti No Green Pass e NoVax hanno avuto un esito piuttosto positivo, perché quando si istiga alla violenza non si può più parlare di diritto. Come visto, ci sono persone già con precedenti penali, quindi non tutti manifestano per un proprio ideale.

