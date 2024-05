Finale di partita: il Papa chiude il caso “frocia**ine” (già cominciato male)

Il Papa chiude il caso “frocia**ine”, e lo fa con un comunicato stampa

Chiudendo tre giorni di notizie cominciati, invero, abbastanza male.

Eravamo infatti ad una possibile trascrizione di un incontro a porte chiuse, diffusa di indiscrezione in indiscrezione fino ad arrivare alla stampa.

Nel dare una notizia non vi è nessun problema: se la notizia diventa una serie di indiscrezioni basate su una struttura in cui prima si lancia lo “scoop”, la notizia bomba e poi, successivamente, si reperiscono le “fonti varie”, abbiamo un problema.

Il giornalismo non dovrebbe essere fonte di memi e battute divertenti, e in questo caso lo è stato.

Rispondendo alle domande dei giornalisti, il Direttore della Sala Stampa della Santa Sede, Matteo Bruni, ha dichiarato quanto segue:

Papa Francesco è al corrente degli articoli usciti di recente circa una conversazione, a porte chiuse, con i vescovi della CEI.

Come ha avuto modo di affermare in più occasioni, “Nella Chiesa c’è spazio per tutti, per tutti! Nessuno è inutile, nessuno è superfluo, c’è spazio per tutti. Così come siamo, tutti”.

Il Papa non ha mai inteso offendere o esprimersi in termini omofobi, e rivolge le sue scuse a coloro che si sono sentiti offesi per l’uso di un termine, riferito da altri.