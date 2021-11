Filmato integrale su Daniela Martani e la “pigna in testa” a Selvaggia Lucarelli

Daniela Martani è ritornata sulla vicenda accaduta sabato scorso al Circo Massimo dov’era presente insieme a persone no-vax che si trovavano lì come sempre per manifestare contro il governo. L’ex gieffina si è ritrovata però a fare un incontro ravvicinato con Selvaggia Lucarelli, quest’ultima presente per riprendere le varie persone e capire qualcosa in più su questo tipo di manifestazioni ed apparentemente colpita con una pigna.

Come sono andate le cose tra Daniela Martani e Selvaggia Lucarelli sul caso della pigna

Un ulteriore contributo, dunque, dopo quello che vi abbiamo riportato nella giornata di ieri. Diversi manifestanti però hanno mostrato un grande fastidio nel vedersi filmare in quel modo dalla Lucarelli e l’atmosfera ha iniziato ad infiammarsi. Qui è intervenuta proprio la Martani, come già comunicato precedentemente, per provare a sedare gli animi ed aveva tra le mani una pigna che stava utilizzando per far giocare il suo cane.

Selvaggia Lucarelli ha accusato Daniela Martani di averla urtata volontariamente con la pigna, ha parlato anche di aggressione. Tutti i giornali non hanno fatto altro che parlare di questa vicenda, ma quest’oggi sul suo profilo Twitter, Daniela Martani ha pubblicato un nuovo video che mostra da un’altra prospettiva cosa sia realmente accaduto con Selvaggia Lucarelli.

Si vede infatti il braccio della donna intento ad allontanare la Lucarelli. L’ex gieffina ci ha tenuto a precisare con questo video come i giornalisti abbiano ingigantito il tutto, parlando di pigna data in testa alla Lucarelli ed anche quest’ultima ha asserito la medesima cosa. Per fugare qualsiasi tipo di dubbio, ha deciso di mostrare un nuovo video, sul suo profilo Twitter, dove si nota cosa sia realmente accaduto tra le due.

Daniela Martani ha parlato di dichiarazioni diffamatorie e calunniose nei suoi confronti ed ha provato a difendersi mostrando tale video. Tra l’altro inizialmente l’ex gieffina non aveva nemmeno riconosciuto Selvaggia Lucarelli, presente al Circo Massimo con occhiali da sole e mascherina. Come si può notare dal video solo lei ed il fidanzato Lorenzo Bigiarelli erano provvisti di mascherina.

