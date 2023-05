Figuraccia per chi ha parlato della camicia di Elly Schlein da 2.500 euro

Grossa bufala in circolazione sul valore della camicia di Elly Schlein, come se non bastasserlo le fake news del passato su fidanzato e compagno. Non è la prima volta che sul web circolano notizie dei look di vari politici criticando principalmente i costi elevati di determinati outfit e questa volta nell’occhio del ciclone è finita Elly Schlein. La leader del Partito Democratico è stata presa di mira da alcuni utenti per una camicia indossata durante una manifestazione politica.

La pessima figura fatta da chi ha parlato della camicia di Elly Schlein da 2.500 euro

Nel post, pubblicato su Facebook e che sta circolando con una certa celerità su diverse pagine social, si parla di camicia Dior indossata dalla Schlein dal valore di ben 2500 euro, con la consueta didascalia “ciao poveri“. Come sempre è opportuno verificare una notizia prima di diffonderla, ma quando si tratta soprattutto di politica si cerca più che altro di screditare la compagine opposta senza farsi troppi scrupoli.

Che si parli di destra o di sinistra qui la politica non c’entra assolutamente nulla, ma semplicemente è stata diffusa una notizia falsa, facendo credere qualcosa che non è reale. Elly Schlein infatti non ha indossato una camicia di Dior da 2500 euro, ma con una semplice ricerca sul web è stato semplicissimo smascherare questa notizia falsa. La camicia di Elly Schlein appartiene infatti alla collezione di Marella, dal valore di 75 euro. Informazione, questa, facilmente reperibile in rete.

Una bella differenza con quanto invece si è cercato di far intendere con questo post fasullo diffuso su Facebook. Il problema è che molti utenti ci sono cascati come polli, ma qui l’errore è sempre lo stesso, si condividono notizie senza verificarne la fonte e ciò comporta il proliferare di fake news sul web. Attenzione a tutto ciò che si legge su internet, la notizia falsa è sempre dietro l’angolo. Dunque, stop alle fake news sulla camicia di Elly Schlein.

