Figliuolo e le zone di contenimento per non vaccinati: screen di ‘Il Resto del Carlino’ inventato

Sta girando molto uno screenshot, in queste ore, a proposito di presunte dichiarazioni da parte del Generale Figliuolo, il quale a detta de ‘Il Resto del Carlino’ avrebbe pensato a zone di contenimento destinate ai non vaccinati. Una semplice foto, dunque, e non un link che ci rimanda al suo virgolettato. Già questo, per l’esperienza che abbiamo maturato sul campo, ha alimentato non poco i nostri sospetti, se pensiamo al fatto che un documento del genere non costituisca in alcun modo una fonte attendibile.

La storia delle zone di contenimento per i non vaccinati secondo Figliuolo ed Il Resto del Carlino

Come stanno le cose? La sensazione, fortissima, è che siamo al cospetto di una nuova fake news relativa al Generale Figliuolo. Simile a quella che abbiamo trattato in passato sulle nostre pagine. Il virgolettato in questione, infatti, ci riporta la seguente frase: “Chi non si vaccina mette a rischio la sua salute e quella delle persone intelligenti. Istituiremo delle zone di contenimento per i non vaccinati per la protezione di tutti gli italiani“.

Parole forti, molto forti, con inevitabili richiami storici che alimentano tensioni NoVax. Qualcuno, evidentemente, ha deciso di lanciare la bufala pensando ai continui post social che citano Norimberga ed il nazismo. Niente da fare, come sempre si evitano argomenti concreti e si punta su fake news. O, se vogliamo, su notizie totalmente infondate. Già, perché oggi 10 agosto non vi parliamo di “bufala”, ma semplicemente di una notizia con “nessuna fonte”.

Abbiamo effettuato tutte le ricerche possibili a proposito di queste presunte dichiarazioni rilasciate dal Generale Figliuolo sui non vaccinati e sulle zone di contenimento, anche negli archivi de “Il Resto del Carlino”. Risultato finale? Nessuna traccia di questo virgolettato e screenshot, come si nota dalla foto ad inizio articolo, che riporta anche il suo nome con errore di battitura (Figliolo). Smettiamola di credere a tutto.

