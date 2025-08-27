Ci segnalano i nostri contatti l’ennesimo articolo dal sapore clickbait contenente la teoria il fermo amministrativo illegale secondo cui “l’auto è un bene fondamentale”.

Si tratta di un sofismo che distorce un principio per renderlo virale: la verità è che alcune auto sono beni strumentali, ma non tutte le auto sono beni strumentali.

Fermo amministrativo illegale? Attenti alla clickbait

Quello che l’articolo si rifiuta di dire per ovvi motivi è che, nonostante quanto sciorinato non tutti i veicoli sono strumento “strumentale e necessario” all’attività lavorativa “al pari delle attrezzature necessarie a un artigiano o di un computer per chi svolge un’attività d’ufficio” (citazione diretta).

Spetta al contribuente far valere il vincolo di strumentalità, e tale vincolo non è semplice da provare.

La giurisprudenza copiosa al riguardo comprende casi in cui il vincolo di strumentalità è stato negato all’avvocato che ha meramente addotto di doversi recare in diversi tribunali e uffici per il suo lavoro, e che il detto vincolo può essere provato solo per attività professionali o imprenditoriali, e negato nei casi di attività dipendente.

Un lavoratore dipendente, anche se volesse provare l’impossibilità di accedere a mezzi pubblici non potrebbe quindi provare il vincolo di strumentalità.

Vincolo che richiede l’ulteriore prova che il mezzo sia l’unico intestato al professionista o lavoratore autonomo e questi non abbia la disponibilità di ulteriori veicoli per gli spostamenti lavorativi.

In giurisprudenza si considera quindi assodata la necessità dell’iscrizione contabile del bene, in dottrina si dibatte sulla possibilità di una valutazione sostanziale, che però va limitata a professionista e imprenditore qualora provino sia la necessità del veicolo che la strumentalità alla loro occupazione che la mancanza di ulteriori disponibilità.

Non esiste alcuna nuova norma che rende il fermo amministrativo illegale.

