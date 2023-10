Fermiamo le voci su Enzo Iacchetti morto dopo la lunga malattia: ancora una bufala

Sta circolando in queste ore sul web un video in cui si parla della morte di Enzo Iacchetti, storico presentatore di Striscia La Notizia che da un mese ha compiuto 71 anni. Si tratta ovviamente di una fake news messa in giro per creare quante più interazioni possibili con il video in questione. La notizia è apparsa su Youtube tramite un apposito video in cui viene elencata la carriera di questo comico italiano che negli anni ha trovato il maggior successo proprio dietro al bancone di Striscia La Notizia insieme all’amico Ezio Greggio.

Occorre darci un taglio sulle voci riguardanti Enzo Iacchetti morto dopo la lunga malattia: si tratta di una bufala

Stessissima modalità rispetto a quanto osservato pochi giorni fa con Alberto Urso. Come già capitato in passato a quest’ultimo, ecco che ora è toccato anche ad Enzo Iacchetti finire tra le fake news legate alla morte. Non è inusuale ritrovarsi con notizie del genere che riguardano personaggi famosi del mondo dello spettacolo, il problema è che molti utenti non riconoscono immediatamente la bufala ed alimentano la diffusione di queste fake news.

Infatti il video in questione è commentato da tantissime persone dispiaciute per tale scomparsa, anche se qualcuno si è reso conto come la notizia non sia stata riportata da nessun notiziario televisivo. Questo è effettivamente il metodo più semplice per capire se si stia parlando di una notizia falsa o meno. Quando la scomparsa di un personaggio pubblico non viene riportata da nessuna testata giornalistica o notiziario televisivo, è evidente come si stia parlando di una fake news, come quindi anche nel caso della morte di Enzo Iacchetti.

Il presentatore è vivo e vegeto, attualmente si sta godendo qualche spettacolo teatrale, che resta sempre uno degli amori lavorativi più forti per il comico. C’è chi spera di rivederlo dietro il bancone di Striscia La Notizia insieme ad Ezio Greggio, al momento non è stata ancora confermata la loro presenza per questa stagione, ma spesso Antonio Ricci ci ha abituato al cambio presentatori durante l’anno. Enzo Iacchetti non è morto, attenzione quindi a questa fake news.

