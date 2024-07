Fermiamo alcune voci sulla malattia di Fabio Melillo e su causa morte dell’allenatore oggi

Stanno prendendo piede voci incontrollate sulla malattia di Fabio Melillo. L’allenatore della Ternana Women, infatti, purtroppo è venuto a mancare nella giornata di oggi, al punto che solo in queste ore molti appassionati di calcio hanno appreso che il tecnico stesse combattendo da tempo contro un brutto male. Abbiamo analizzato quanto riportato dalle principali testate che operano in Italia e, come spesso avviene in circostanze simili, occorre prendere atto che alcuni stiano diffondendo notizie non verificabili sul caso e sulla causa della morte.

Smettiamole con le solite tesi sulla malattia di Fabio Melillo e sulla causa della morte

Nello specifico, si tratta di una situazione differente rispetto a quella esaminata nelle ultime ore con Costantino Vitagliano, in relazione all’articolo che abbiamo pubblicato durante questo fine settimana. Se da un lato dobbiamo constatare l’effettivo decesso dell’uomo, al contempo in tanti ci stanno segnalando che sui social si parli senza rispetto della malattia di Fabio Melillo. Questo, nonostante dalla sua famiglia non siano arrivati riscontri utili per vederci chiaro sotto questo punto di vista.

Scelta rispettabilissima da parte di chi ora ha la semplice esigenza di vivere con dignità e silenzio un momento di grande dolore. Eppure si assiste a contenuti social da parte di coloro che associano la malattia di Fabio Melillo al vaccino contro il Covid, per il solo gusto di provare a rafforzare le proprie tesi su una questione socialmente così delicata. Persone che neppure al cospetto di annunci simili riescono a smettere di essere faziosi su questioni del genere.

Per quanto ci riguarda, possiamo soltanto registrare che, al momento della pubblicazione del nostro pezzo, la famiglia dell’uomo non abbia diramato ulteriori dettagli sulla causa della morte. Per questo motivo, invitiamo tutti coloro che ci seguono a non alimentare rumors sulla malattia di Fabio Melillo, non avendo alle proprie spalle notizie certe in merito.

Se il nostro servizio ti piace sostienici su PATREON o con una donazione PAYPAL.