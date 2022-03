Fermate subito le chiamate al 3471984812 per adozione cane Terranova dall’Ucraina: tutto falso

Dobbiamo darci immediatamente un taglio con le chiamate al 3471984812 per portare a termine la presunta adozione di un cane Terranova che, secondo una catena diffusa su Facebook e WhatsApp oggi 9 marzo, sarebbe in arrivo dall’Ucraina. Tutto falso, dunque, coi contatti di una donna del tutto ignara dell’iniziativa. Ne ha parlato lei stessa con un post pubblicato all’interno dei suoi canali social, nel tentativo di mettere un freno all’ondata di messaggi e chiamate pervenuta sulla sua utenza nel corso delle ultime ore.

Stop alle chiamate al 3471984812 per adozione cane Terranova dall’Ucraina: non servono a nulla

Ne avevamo parlato già in mattinata, sottolineando che tante cose non tornassero su questa catena. Non è un caso che il messaggio sia stato smentito e che ora la persona tirata in ballo voglia solo privacy e tranquillità. Siamo totalmente schierati con la donna finita al centro di una catena virale e menzionare il suo numero serve solo a farlo riconoscere ai nostri lettori. In questo modo sarà chiaro il recapito che va cancellato immediatamente per non arrecarle ulteriori disturbi.

Se da un lato vi diciamo senza mezzi termini di stoppare subito messaggi e chiamate al 3471984812, visto che la donna in questione non potrà aiutarvi in alcun modo per l’adozione cane Terranova dall’Ucraina (la catena parla anche di presunti cuccioli di Labrador), allo stesso tempo dobbiamo prendere atto che non si tratti del primo caso simile in Italia. Dunque, quando ci si imbatte in messaggi del genere sui social, occorre fare prima delle verifiche, in modo da assicurarsi che l’iniziativa sia autentica.

Basterebbe leggere articoli come questo per comprendere che le chiamate al 3471984812 siano inopportune ed indesiderate, in attesa di capire se siano in corso eventuali iniziative parallele (e soprattutto veritiere), finalizzate all’adozione di un cane Terranova o di un Labrador dall’Ucraina. Per il momento, cancellate il numero citato nel nostro articolo.

