Femminista propandemia fa abbattere cane positivo a COVID19: vi risparmiamo la lettura del resto dell’articolo.

“LiberalDogMom” è chiaramente un account parodia.

Ma andiamo con ordine. Ci è pervenuta una segnalazione relativa ad una donna che avrebbe fatto abbattere cane positivo a COVID19.

La soluzione è semplice, e l’avevamo già anticipata tempo fa in un articolo sui modi in cui il trolling può diventare una questione politica.

Liberaldogmom, il fake

E “liberaldogmom” è chiaramente un account-parodia creato per deridere lo stereotipo della femminista libdem di mezza età.

Che in una serie di tweet variamente allucinata viene descritta come per niente dissimile dal QAnon medio se non per la fede politica.

Un personaggio assatanato, pronta alla divinizzazione di Biden in una serie di illustrazioni di dubbio gusto e a minacciare improbabili azioni legali contro chiunque cada nella trappola del trolling o manchi di rispetto a Biden, circondata da animali domestici e da figli coi nomi dei personaggi di Harry Potter (ignorando, o capitalizzando, sul fatto che negli ultimi due anni la Rowling ha visto le sue fortune calare tra i progressisti e aumentare presso gruppi radfem…), pronta a dar battaglia ai sostenitori di Trump.

Personaggio autoconfesso come parodistico.

Un suo tweet recita infatti, tradotto

“Tra parentesi, questo è il motivo per cui Linda fa solo parodia dei liberali pazzi e non delle altre persone di sinistra. Ci sono un sacco di altri account parodia che lo fanno. Questa è una pagina dove sia le persone di destra che di sinistra possono deridere l’ipocrisia dei liberali”

E quindi arriviamo al Tweet di cui si parla.

Femminista propandemia fa abbattere cane positivo a COVID19: ma era un account parodia

Il tweet in cui Linda annuncia l’abbattimento del cane Ruth è infatti ottenuto usando una foto reperibile su Google

Ed è seguito da ulteriori tweet creati apposta per seminare ulteriore odio, come quello in cui il personaggio annuncia l’adozione di un nuovo cane chiamato “Hunter”, come il figlio di Biden e quello in cui giustifica l’uso degli spray urticanti sui bambini di quattro anni non vaccinati.

Insomma, una parodia radfem violenta e allucinata nella quale siete caduti.

