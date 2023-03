Fedez si ritira a causa degli effetti degli psicofarmaci: bufala rinfrescata oggi

Fedez si ritira dal mondo dello spettacolo e la decisione sarebbe arrivata a causa dei suoi problemi di salute, connessi all’assunzione di psicofarmaci. Sta circolando sui social una notizia riguardante il futuro di Fedez che dovrebbe ritirarsi dalla televisione e dallo spettacolo in seguito ai suoi problemi di salute. In realtà tali voci non sono veritiere, il rapper di Rozzano ha mostrato la sua fragilità soprattutto mentale in questo periodo della sua vita, ma non ha alcuna intenzione di abbandonare il suo lavoro.

La bufala su Fedez che si ritira dal mondo dello spettacolo a causa degli effetti degli psicofarmaci

Si tratta dell’ennesima bufala relativa al rapper, dunque, dopo aver provato a spiegare quali siano le sue reali condizioni con un altro articolo pubblicato pochi giorni fa sul nostro sito. Da quest’oggi è possibile vederlo su Prime Video con LOL 3, anche se sono puntate registrate la scorsa estate, ma sarà presente anche con la seconda stagione dei The Ferragnez. I progetti lavorativi continueranno, senza trascurare i suoi podcast e chiaramente la carriera di cantante.

Il periodo che ha vissuto non è stato semplice, dopo il tumore ha cercato di andare avanti affidandosi agli psicofarmaci, come raccontato da lui stesso, ma questo lo ha portato al crollo psico-fisico a cui abbiamo assistito nell’ultimo periodo.

Non è ancora al 100% della sua forma, si ritrova ancora a subire qualche strascico per aver interrotto bruscamente l’assunzione di uno psicofarmaco che gli stava creando numerosi problemi, ma sta ritornando alla sua normalità, affidandosi ad un terapista. Fedez non ha quindi nessuna intenzione di lasciare la tv e lo spettacolo. Insomma, diffidate di chi sostiene che Fedez si ritira dal mondo dello spettacolo, in seguito ai problemi di salute che avrebbe avuto a causa dell’assunzione di psicofarmaci, in quanto il diretto interessanto non ha mai dato modo di alimentare indiscrezioni del genere.

