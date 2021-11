Magari in pochi ci hanno capito qualcosa su Fedez che scende in politica per le elezioni del 2023

Fedez pronto a scendere in politica, in vista delle elezioni del 2023. Oggi non si parla d’altro, considerando il fatto che uno degli It manager della Zdf pare che in queste ore abbia confermato l’intenzione della società di procedere con la tanto discussa registrazione di un nuovo dominio. Stiamo parlando di fedezelezioni2023.it, che da alcune ore risulta registrato su register.it. Alla luce delle voci che hanno preso piede oggi 10 novembre, riteniamo opportuno condividere coi nostri lettori un editoriale.

Perché non dare per scontato che Fedez scenda in politica in vista delle elezioni del 2023

Lo abbiamo visto già con Barbara D’Urso alcuni mesi fa e l’occasione è utile per precisare l’argomento. Bisogna andarci molto cauti. Dare per scontato che Fedez scenda in politica in vista delle elezioni del 2023 potrebbe essere un grosso errore. Le motivazioni sono molteplici. La più banale è che non sia per nulla assicurato che la tornata elettorale possa avvenire nel giro di due anni. Tutto dipenderà dal successore di Mattarella e dalla sua decisione di sciogliere eventualmente le Camere.

Solo a quel punto avremo una visione a medio termine sulla situazione italiana. Allo stesso tempo, quella di Fedez potrebbe essere una semplice provocazione, o un modo per far parlare di sé. Le voci che si susseguono oggi 10 novembre, del resto, evidenziano che un’eventuale strategia di questo tipo abbia già avuto molto successo. Ancora, è possibile che l’artista abbia avuto un’idea del genere per promuovere altre iniziative in programma nel 2023, con un nome di dominio per certi aspetti provocatorio.

Dunque, oggi non troverete sulle nostre pagine le sigle “bufala” o “notizia vera”. Di vero c’è la registrazione del dominio fedezelezioni2023.it da parte di Zdf, che conferma il coinvolgimento del cantante. Allo stesso tempo, ci sono tante buone ragioni per andarci cauti nel dire che Fedez scende in politica verso le elezioni del 2023.

