Fedez operato per tumore al pancreas: intervento riuscito

Fedez operato per tumore al pancreas: questa la notizia che taglia la testa al toro delle mille indiscrezioni relative alla malattia del noto cantante/influencer/personaggio pubblico.

I social sono stati per giorni testimoni e spesso occhiuti e indiscreti spioni dal buco della serratura della misteriosa malattia di Fedez. Compresa, purtroppo, la truppa novax sempre in cerca di una correlazione inventata per far parlare di loro.

Non si tratta però della demielinizzazione di cui si parlava dal 2018. Si parla piuttosto di Fedez operato per tumore al pancreas, per sua stessa ammissione.

Come si vede l’intervento è riuscito.

Ma come sanno purtroppo i malati e i loro congiunti, il percorso terapeutico di un cancro, per quanto preso nelle fasi iniziali, raramente si esaurisce con l’escissione.

Un tumore neuroendocrino è una bestiola abbastanza rara, e dopo l’escissione bisogna tenerlo d’occhio. Può bastare la chirurgia, e capita lo faccia, oppure come un ospite indesiderato che continua a riproporre la sua presenza, bisogna fare in modo che il ritorno gli sia sbarrato.

Anche per questo Chiara Ferragni, la consorte, ha scattato con anticipo le foto del compleanno della piccola Vittoria, figlia della coppia, come segno di buon augurio

“Buon primo compleanno alla nostra Vittoria. Abbiamo scattato queste foto domenica, con qualche giorno di anticipo, perchè sapevamo che oggi papà sarebbe stato in ospedale”

Il ritorno dall’ospedale potrebbe essere, dalle parole della coppia, abbastanza celere.

L’esito delle cure speriamo assai positivo, augurando alla coppia di superare questo momento e a Fedez una pronta e sicura guarigione, di vivo cuore.

