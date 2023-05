Fedez operato d’urgenza: lo scatto dall’ospedale che crea malintesi

Ci risiamo con Fedez operato d’urgenza, al punto che uno scatto in ospedale fa temere il peggio per il noto rapper e conduttore tv. Esattamente come avvenuto un anno fa, quando effettivamente il diretto interessato è stato sottoposto ad un delicato intervento per il tumore al pancreas, abbiamo una serie di siti e pagine Facebook che provano ad approfittarsene. In quali modalità? Ingigantendo una notizia che va per forza di cose va notevolmente ridimensionata oggi 2 maggio.

Fedez operato d’urgenza è solo l’ennesima bufala che sfrutta un vecchio scatto dall’ospedale

Come se non bastassero le fake news sulla presunta separazione con Chiara Ferragni, come abbiamo avuto modo di osservare anche sul nostro sito nei giorni successivi al Festival di Sanremo, oggi è tornato il tormentone su Fedez operato d’urgenza. Per farvela breve, la questione è totalmente sotto controllo e, nonostante sia finito realmente sotto i ferri, le cose non stanno come sembrano. Cerchiamo di capire insieme per quale ragione.

A conti fatti, è sufficiente collegarsi al profilo Instagram del diretto interessato, visualizzando le storie che ha pubblicato nelle ultime ore, per rendersi conto di quanto siano ridicole le testate e le pagine che parlando di Fedez operato d’urgenza ad inizio maggio. Anche lo scatto dall’ospedale che crea malintesi, non a caso, non è attuale e mira soltanto ad attirare click alla pagina dove si trova l’articolo.

Solo all’interno del pezzo, poi, capiremo che in realtà il rapper si sia sottoposto ad un banale intervento estetico, per rendere meno visibile e “brutta” la cicatrice relativa proprio all’operazione di un anno fa. Basta questo per spiegare quanto sia sbagliato ed eticamente poco giusto far credere alla notizia di Fedez operato d’urgenza. Puntando sulla preoccupazione dei fai ed aggiungendo lo scatto dall’ospedale che crea malintesi, si crea dunque una vera e propria bufala in puro stile acchiappaclick.

Se il nostro servizio ti piace sostienici su PATREON o con una donazione PAYPAL.