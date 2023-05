Fedez e Luis Sal hanno litigato per Muschio Selvaggio: occhio ai titoloni

Fedez e Luis Sal hanno litigato, stando almeno alle parziali conferme giunte stamane per chi segue Muschio Selvaggio. In una diretta di poche ore fa su Instagram, Fedez ha per la prima volta parlato del suo rapporto con Luis Sal, migliore amico e co-conduttore del loro podcast Muschio Selvaggio. Sono ormai settimane che Luis Sal non è più presente alle varie puntate del podcast, ma fino ad ora Fedez non aveva mai dato alcuna spiegazione a riguardo.

Fedez e Luis Sal hanno litigato? Semi conferme dal rapper per chi segue Muschio Selvaggio

Riscontri parziali quelli di oggi, a pochi giorni dalla bufala riguardante il suo ricovero che abbiamo trattato di recente. Chiaramente tale silenzio ha alimentato i vari rumors a riguardo, con la chiara evidenza che le cose tra i due non stessero andando più per il verso giusto. Luis Sal è sempre stato al fianco di Fedez in questi ultimi anni, un amico che ha fatto parte della sua famiglia, tra cene, pranzi, feste ed è stato presente soprattutto nel periodo più brutto per il rapper italiano, quello della malattia.

Cosa sia accaduto tra i due per arrivare a questo gelo totale non è ancora chiaro, ma la verità potrebbe essere svelata a breve, proprio come raccontato da Fedez in questa sua diretta su Instagram. Il marito di Chiara Ferragni ha detto di essere un po’ a limite su questa situazione, anche perché ne avrebbe parlato volentieri prima proprio per evitare tutte questi voci che circolano in rete.

Se non parla è perché chiaramente non può parlare, ma si sta cercando una soluzione per riuscire a dare le spiegazioni dovute nella maniera più limpida e serena possibile. Allo stesso modo però, qualora non si arrivasse ad un accordo, Fedez darà le sue spiegazioni, perché è giusto che sia così. Attualmente si sta concentrando principalmente sul lavoro, ha tante cose in ballo e non ha intenzione di farsi distrarre da altro.

La pazienza però per Fedez sembra essere arrivata al limite ed è probabile che a breve parlerà della situazione venutasi a creare con Luis Sal. Ci ha tenuto a precisare anche come le cose siano più semplici e meno drammatiche di quelle che si possano immaginare. Queto lascia intendere che non ci sia stata una lite feroce, ma che il tutto possa risolversi con estrema chiarezza e tranquillità. Fedez e Luis Sal hanno litigato? Pare di sì, almeno in parte, ma è necessario non lasciarsi andare a titoli estremi.

Se il nostro servizio ti piace sostienici su PATREON o con una donazione PAYPAL.