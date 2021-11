Fedez e J-Ax arrestati per cocaina in macchina: il verdetto per il divulgatore della bufala

Fa discutere la sentenza che ha visto protagonista il divulgatore di una vecchia bufala, secondo cui Fedex e J-Ax sarebbero stati arrestati per possesso di cocaina in macchina. Una vicenda che, nel caso del primo artista, ci ricorda quante fake news si siano susseguite nel tempo sul suo conto, stando anche ad un articolo da noi pubblicato alcuni mesi fa. Resta il fatto che quella vicenda fece discutere moltissimo a suo tempo, al punto che un verdetto pare sia arrivato solo oggi 8 novembre.

La bufala su Fedez e J-Ax arrestati per cocaina in macchina

Come sono andate le cose? Ad aprile 2017 è apparsa in rete una notizia per certi aspetti sconvolgente, visto che venne annunciato al pubblico che Fedez e J-Ax erano stati arrestati per cocaina in macchina. Per la precisione, nel testo veniva riportato quanto segue: “J-Ax e Fedez arrestati con 28 grammi di cocaina nella macchina”. Una bufala palese, che non a caso non venne ripresa da altri siti, oltre a quello che la divulgò. Stiamo parlando di rollingstone.live.

Ebbene, a distanza di oltre quattro anni, in queste ore è stata da poco chiesta dalla Procura di Milano l’archiviazione dell’intera vicenda. Il motivo è semplice, ma anche singolare, stando almeno allo storico che abbiamo nella nostra giurisprudenza. Pur avendo diffuso una notizia falsa su Fedez e J-Ax arrestati per cocaina in macchina, l’autore della bufala l’ha fatta franca perché a detta del giudice sarebbe un noto fabbricatore di fake news, facendo rientrare il tutto nel discorso della satira.

Inutile dire che gli accusatori non l’abbiano presa bene. Dopo aver letto un articolo poi divenuto virale nel 2017 su Fedez e J-Ax arrestati per cocaina in macchina, infatti, per i due artisti è arrivata anche la beffa. Secondo Fedez l’aver divulgato un annuncio del genere non può essere considerato come forma di satira, annunciando di voler portare avanti la sua battaglia legale.

