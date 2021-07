Cosa intendeva Fauci realmente sulla carica virale fra vaccinati e non vaccinati con variante Delta

C’è tanta confusione in queste ore, a proposito di alcune dichiarazioni rese pubbliche da Fauci, il quale a detta di qualcuno avrebbe ammesso che la carica virale tra vaccinati e non vaccinati sia praticamente uguale. In questo modo, infatti, sarebbe stata confermata una delle tante teorie no vax che abbiamo osservato sui social negli ultimi mesi. La realtà dei fatti è differente ed il suo virgolettato è stato evidentemente male interpretato. Un solo giornale, probabilmente, seguito a ruota da tanti altri.

Perché Fauci non ha mai parlato di vaccinati e non vaccinati con medesima carica virale

In passato Fauci è stato protagonista di dichiarazioni forti, tramite le quali abbiamo imparato ad approcciare in modo diverso il Covid. Ne abbiamo parlato anche con articoli specifici. Tuttavia, il virgolettato che viene a lui associato in queste ore sulla carica virale dei vaccinati e non vaccinati è del tutto sbagliato. Sufficiente, a tal proposito, prendere in esame la versione originale della sua intervista, che trovate anche su The Independent:

“Quando le persone contraggono infezioni rivoluzionarie, quando vengono vaccinate e vengono infettate, anche quando hanno una situazione in cui non hanno una malattia sintomatica, potrebbero anche trasmetterlo ad altre persone. Questo non è un evento comune. Quindi non voglio che la gente pensi che tutti i tipi di persone vaccinate lo stiano trasmettendo. No, è un evento molto insolito e raro, ma si verifica“.

Le limitazioni poste da Fauci fanno tutta la differenza del mondo. I vaccinati possono infettare, pur non beccando il virus in modo aggressivo. Quel “potrebbero anche trasmetterlo ad altre persone” e, soprattutto “è un evento insolito e raro” è alla base della nostra analisi. Sostanzialmente, Fauci ha ribadito concetti che conosciamo, in merito alla potenziale contagiosità in rari casi da parte di vaccinati positivi, ma questo non vuol dire che abbiano la medesima carica virale dei non vaccinati. Oltre al fatto, non secondario, che parliamo di eccezioni e non della regola.

