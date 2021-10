Fantasioso sciopero bancario dei no green pass: prelevare 500 euro il 15 ottobre per ‘avvertire’

Uno sciopero bancario, prelevando 500 euro. Il 15 ottobre sarà obbligatorio entrare nei luoghi di lavoro con il Green Pass ed in Italia continuano ad esserci proteste contro questo tipo di decisione presa dal Governo. Come sempre è Telegram ad essere il canale più utilizzato dai no green pass e NoVax per avviare le diverse proteste in giro per l’Italia e l’ultima risulta essere davvero alquanto particolare.

Cosa sappiamo sullo sciopero bancario dei no green pass che prevede di prelevare 500 euro il 15 ottobre

All’interno della chat Libertà di Movimento Italia, presente su Telegram, è apparso un messaggio riguardante un presunto sciopero bancario previsto per il 15 ottobre, data in cui ci sarà l’obbligatorietà in Italia del Green Pass per recarsi nei luoghi di lavoro. In cosa dovrebbe consistere questo sciopero bancario attuato dai no green pass e dai no-vax? Tutti coloro che seguono tale “movimento” devono prelevare dal proprio conto bancario, nel giorno 15 ottobre, 500 euro.

Un tentativo goffo, in attesa di capire come evolverà lo sciopero di FISI annunciato nello stesso giorno secondo il nostro approfondimento. Si parla di avvertimento da dare al sistema, perché il denaro cash deve continuare a circolare ed è importante pagare in contanti dove sia possibile. Una protesta alquanto strana, non è ben chiaro perché prelevare 500 euro dal proprio conto bancario debba essere una sorta di avvertimento per il sistema, ma non tutti sembrano aver accolto con entusiasmo questo sciopero bancario secondo Giornalettismo.

Le reazioni, sulle varie chat di Telegram, non sono state così entusiaste, con alcuni che hanno bocciato l’idea o quanto meno pensato di prelevare cifre minori. Probabilmente si pensa che se tutti i no-green pass ed i no-vax prelevassero il 15 ottobre 500 euro dal proprio conto bancario, si potrebbe generare qualche difficoltà negli istituti bancari per quanto concerne la disponibilità di liquidità.

In realtà però questo fenomeno difficilmente potrà verificarsi. Come abbiamo osservato, non tutti sembrano essere affascinati da questo particolare sciopero bancario previsto per il 15 ottobre. Tra le varie proteste indette fino ad ora dai vari no-vax e no green pass presenti su Telegram, senza dubbio questa risulta essere la più strana. Vedremo se effettivamente il 15 ottobre ci sarà questo particolare sciopero bancario, prelevando 500 euro.

